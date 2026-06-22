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Отпуск в Европе: названы самые солнечные бюджетные направления

Елена Былим
Путешествия
3 минуты
705
Где отдохнуть в Европе
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Планирование летнего отпуска становится всё сложнее из-за роста стоимости путешествий. Повышение цен на топливо привело к удорожанию авиабилетов, поэтому путешественники всё чаще ищут варианты, сочетающие комфорт и доступность.

Для многих туристов важными критериями остаются солнечная погода и умеренные расходы на отдых. В Travel + Leisure проанализировали популярные европейские направления, чтобы определить самые выгодные места для летних путешествий. В рейтинг вошли города, где можно получить максимум солнца за относительно небольшие деньги.

Отмечается, что эксперты компании Zable обнародовали рейтинг лучших бюджетных направлений для летнего отдыха в Европе. В ходе исследования они учитывали стоимость перелетов и проживания, количество популярных туристических объектов, расходы на посещение достопримечательностей, а также уровень туристического потока. Особое внимание уделили климатическим показателям, в частности средней температуре в июле и количеству солнечных часов.

Таллинн, Эстония

Таллин, Эстония.

Лидером среди солнечных и доступных направлений стал Таллинн, столица Эстонии. По данным исследования, город предлагает туристам около 17,7 часа светового дня, а отсутствие туристического сбора делает отдых здесь особенно выгодным. Аналитики подсчитали, что один час солнечного времени в Таллинне обходится туристам примерно в 7 долларов (320 грн), что значительно дешевле, чем во многих популярных курортных городах Европы.

Тирана, Албания

Тирана, Албания.

Столица Албании уверенно занимает второе место в рейтинге привлекательных летних направлений. Город предлагает путешественникам почти 15 часов яркого солнца каждый день по очень умеренной цене.

Пловдив, Болгария

Пловдив, Болгария.

Этот болгарский курорт удивляет прекрасным соотношением цены и климатических условий. Помимо обильного солнечного света, город вошел в тройку лидеров по общему критерию финансовой выгоды.

В первую пятерку также вошли испанская Малага и итальянский Бари, которые сочетают тёплый климат с относительно доступными ценами для туристов.

В десятку лучших также вошли Фару в Португалии, польский Сопот, хорватский Загреб, словенская Любляна и греческий остров Корфу. Особенно выделяется Сопот, где средняя продолжительность солнечного дня составляет 16,6 часа, что является одним из самых высоких показателей в рейтинге.

Список самых солнечных и самых бюджетных городов Европы для летнего отдыха:

  1. Таллинн (Эстония)
  2. Тирана (Албания)
  3. Пловдив (Болгария)
  4. Малага (Испания)
  5. Бари (Италия)
  6. Фару (Португалия)
  7. Сопот (Польша)
  8. Загреб (Хорватия)
  9. Любляна (Словения)
  10. Котор (Черногория).

Помимо списка самых солнечных бюджетных направлений, эксперты определили и самые выгодные города для путешествий в целом. Первое место занял Котор в Черногории. Город привлекает туристов большим количеством достопримечательностей, среди которых особое место занимает Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно найти доступное жилье, а туристический сбор остается невысоким.

В число лучших направлений по соотношению цены и качества также вошли Пловдив и Таллинн. Эксперты отмечают, что именно эти города позволяют совместить насыщенную экскурсионную программу, благоприятную погоду и умеренные расходы, что делает их особенно привлекательными для летних путешествий в 2026 году.

OBOZ.UA писал о самых безопасных европейских местах для летнего отдыха.

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