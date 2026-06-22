Отпуск в Европе: названы самые солнечные бюджетные направления

Планирование летнего отпуска становится всё сложнее из-за роста стоимости путешествий. Повышение цен на топливо привело к удорожанию авиабилетов, поэтому путешественники всё чаще ищут варианты, сочетающие комфорт и доступность.

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Для многих туристов важными критериями остаются солнечная погода и умеренные расходы на отдых. В Travel + Leisure проанализировали популярные европейские направления, чтобы определить самые выгодные места для летних путешествий. В рейтинг вошли города, где можно получить максимум солнца за относительно небольшие деньги.

Отмечается, что эксперты компании Zable обнародовали рейтинг лучших бюджетных направлений для летнего отдыха в Европе. В ходе исследования они учитывали стоимость перелетов и проживания, количество популярных туристических объектов, расходы на посещение достопримечательностей, а также уровень туристического потока. Особое внимание уделили климатическим показателям, в частности средней температуре в июле и количеству солнечных часов.

Таллинн, Эстония

Лидером среди солнечных и доступных направлений стал Таллинн, столица Эстонии. По данным исследования, город предлагает туристам около 17,7 часа светового дня, а отсутствие туристического сбора делает отдых здесь особенно выгодным. Аналитики подсчитали, что один час солнечного времени в Таллинне обходится туристам примерно в 7 долларов (320 грн), что значительно дешевле, чем во многих популярных курортных городах Европы.

Тирана, Албания

Столица Албании уверенно занимает второе место в рейтинге привлекательных летних направлений. Город предлагает путешественникам почти 15 часов яркого солнца каждый день по очень умеренной цене.

Пловдив, Болгария

Этот болгарский курорт удивляет прекрасным соотношением цены и климатических условий. Помимо обильного солнечного света, город вошел в тройку лидеров по общему критерию финансовой выгоды.

В первую пятерку также вошли испанская Малага и итальянский Бари, которые сочетают тёплый климат с относительно доступными ценами для туристов.

В десятку лучших также вошли Фару в Португалии, польский Сопот, хорватский Загреб, словенская Любляна и греческий остров Корфу. Особенно выделяется Сопот, где средняя продолжительность солнечного дня составляет 16,6 часа, что является одним из самых высоких показателей в рейтинге.

Список самых солнечных и самых бюджетных городов Европы для летнего отдыха:

Таллинн (Эстония) Тирана (Албания) Пловдив (Болгария) Малага (Испания) Бари (Италия) Фару (Португалия) Сопот (Польша) Загреб (Хорватия) Любляна (Словения) Котор (Черногория).

Помимо списка самых солнечных бюджетных направлений, эксперты определили и самые выгодные города для путешествий в целом. Первое место занял Котор в Черногории. Город привлекает туристов большим количеством достопримечательностей, среди которых особое место занимает Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно найти доступное жилье, а туристический сбор остается невысоким.

В число лучших направлений по соотношению цены и качества также вошли Пловдив и Таллинн. Эксперты отмечают, что именно эти города позволяют совместить насыщенную экскурсионную программу, благоприятную погоду и умеренные расходы, что делает их особенно привлекательными для летних путешествий в 2026 году.

OBOZ.UA писал о самых безопасных европейских местах для летнего отдыха.

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