Побитые рекорды всех времен: названо самое популярное направление Азии

В 2025 году Вьетнам достиг беспрецедентного успеха в туристической сфере, приняв рекордные 21,2 миллиона иностранных путешественников. Это более чем на 20% больше, чем годом ранее, и на 17,8% превышает показатели 2019-го, до пандемии. Такой стремительный рост сделал страну одним из лидеров в Юго-Восточной Азии по темпам восстановления и развития туризма.

Главными факторами стали упрощение визового режима, расширение авиасообщений и привлекательность предложений для различных типов путешественников, пишет Travel Off Path's. По сравнению с соседями, такими как Таиланд и Япония, Вьетнам отличается стабильным ростом и меньшей проблемой чрезмерного туризма.

Таиланд столкнулся со снижением потока туристов из-за вопросов безопасности и региональные напряженности, тогда как Вьетнам, наоборот, стал новым фаворитом для китайских путешественников — более 5,3 миллиона гостей из Китая прибыли сюда за год.

Южная Корея заняла второе место среди источников туристов, а общий прирост из Азии достиг значительных показателей. Эта динамика подтверждает, что страна предлагает идеальный баланс между ценой, качеством и аутентичностью.

Хошимин во Вьетнаме

Хошимин (Сайгон) принял около 8,5 миллиона иностранных гостей в 2025 году, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Город привлекает колониальной архитектурой, музеями современной истории и оживленными рынками, где можно попробовать легендарное фо или бань ми за мизерные деньги. Как экономический центр страны, он служит идеальной базой для дальнейших поездок. Здесь царит настоящий ритм жизни, сочетающий традиции и современность.

Ханой во Вьетнаме

Ханой продолжает удерживать статус лучшего места для гурманов во Вьетнаме. Город славится уличной едой, где блюда стоят менее 2 долларов (до 90 грн), и культовыми заведениями, такими как Bun Chả Hương Liên, где когда-то обедал президент Обама. Рынки и маленькие кафе создают атмосферу настоящего погружения в местную культуру.

Туристы отмечают, что именно здесь лучше всего почувствовать дух вьетнамской кухни, которая завораживает своим разнообразием и свежестью.

Остров Фукуок

Его часто называют "Гавайями Вьетнама", получил звание "Лучшего природного острова мира" на World Travel Awards 2025 (в четвертый раз подряд). Он привлекает белоснежными пляжами, роскошными курортами и спокойными пейзажами. Другие популярные прибрежные зоны, как Дананг, также набирают обороты благодаря солнцу, морю и культурным достопримечательностям.

Кроме того, менее известные направления, такие как горные городки и отдаленные пляжи, становятся новыми фаворитами среди путешественников, которые ищут аутентичности.Вьетнам в 2025 году доказал, что может конкурировать с любым азиатским гигантом, предлагая невероятное соотношение цены и впечатлений. От шумных улиц Хошимина до спокойных пляжей Фукуока — страна готова удивлять каждого, кто решится сюда приехать.

