Имеет более 2000 островов: чем привлекает туристов Эстония

Эта небольшая и очень уютная европейская страна может похвастаться очень выразительной архитектурой. А еще предложить для путешествия аж 2000 островов. И при этом туристы до сих пор не открыли ее для себя должным образом.

Как пишет Express, этой жемчужиной на Балтийском море является Эстония. Хотя она не может похвастаться теплым климатом или популярной во всем мире кухней, отдых здесь может стать действительно незабываемым.

Прежде всего это страна редкой природной красоты: более половины ее территории покрыто лесами и торфяными болотами. А среди тысяч островов Эстонии особого внимания заслуживает Найссаар. Он расположен недалеко от столичного Таллинна и славится своими заброшенными советскими военными базами. Зимой здесь почти не остается жителей, что создает атмосферу дикого, полузабытого места.

Другой остров, Хийумаа – крупнейший в Эстонии, славится своими маяками, пустыми пляжами и лесами. Это идеальная локация для тех, кто стремится убежать от толпы, заняться велоспортом или наблюдением за птицами. Вы будете видеть здесь только нетронутую природу и слышать только пение птиц, шуршание листьев и плеск воды. Никаких больших зданий или туристических развлечений – только прекрасная земля, не испорченная массовым туризмом. Здесь действительно можно почувствовать себя первооткрывателем.

Добраться на большие острова в Эстонии можно с помощью паромов. Они весьма комфортабельны и больше напоминают плавучие лаунж-зоны со смотровыми площадками, кафе и даже магазинами. Также туристы могут заказать водную экскурсию, чтобы полюбоваться побережьем с моря и посмотреть на диких птиц, которых здесь действительно множество.

Впечатляет европейцев и расслабленный темп жизни в Эстонии. Здесь нет "культа успеха", поэтому люди имеют время на хобби, а гости могут легко к ним присоединиться. Культура саун здесь так же вплетена в повседневность, как и в Скандинавии. А в ресторанах можно наслаждаться изысканными и при этом полезными блюдами из свежей рыбы.

Хотите городского отдыха? Тогда вам обязательно надо исследовать Таллинн. В нем сочетается старинная архитектура и заметные следы немецкого и советского правления. Эстония получила независимость только в 1991 году и очень гордится тем, что теперь является самостоятельным государством – гордость за свою страну эстонцы не скрывают от туристов.

Таллинн поражает своей способностью сочетать средневековое очарование с современной креативностью. Знакомство с городом лучше всего начинать со Старого города (объект ЮНЕСКО), где мостовая и купеческие дома ведут к панорамным видам на холме Тоомпеа. Любителям культуры стоит посетить парк Кадриорг и одноименный художественный музей, а также порт и музей Леннусдам с увлекательной морской экспозицией. Современное лицо Таллинна раскрывается в творческом городке Теллискиви с его стрит-артом и независимыми магазинами.

Одним из самых необычных мест Эстонии является карьер Румму. Когда-то это был известняковый карьер и лагерь принудительного труда при советской тюрьме. После закрытия в 90-х годах он постепенно наполнился кристально чистой бирюзовой водой, оставив здания и технику под поверхностью. Сегодня это место привлекает дайверов, любителей снорклинга и туристов, которые стремятся увидеть сочетание мрачной истории и неземной природной красоты. Сочетание яркой воды, белого известняка и полузатопленных руин создает ощущение другого мира.

