Пилот назвал самые лучшие места в самолете: там будет больше места для ног

Многие путешественники мечтают отхватить место у окна, чтобы удобно устроиться и наблюдать за невероятным видом. Однако это, как выяснилось, не самое удобное сиденье для перелета.

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В частности, из-за того, что кресло у окна очень ограничено в пространстве. Эксперт и генеральный директор компании MattressNextDay Мартин Сили рассказала Express, где лучше сидеть на борту (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, лучшее место в самолете это то, где можно выспаться, удобно сесть и иметь пространство для ног. Но этими преимуществами не может похвастаться любое место. Забронировать его можно только в одном ряду.

Речь идет о местах возле аварийного выхода под крылом. Там расстояние между креслами гораздо больше, чем в других, чтобы в случае опасности пассажиры могли быстро покинуть самолет.

Путешественникам, которые будут там сидеть, удастся вытянуть ноги и долететь с комфортом. Кстати, сиденья у аварийного выхода часто недооценивают из-за отсутствия окна, а зря. Именно в этой части салона солнце не будет мешать спать.

Кроме того, места у крыльев самолета самые тихие в салоне, тогда как у туалета всегда собираются туристы, а на передних местах хорошо слышны разговоры экипажа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о восьми ошибках туристов во время путешествия на самолете. Их раскрыли опытные бортпроводницы, часто сталкивающиеся с подобным поведением пассажиров на борту.

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