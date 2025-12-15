Перехватывает дыхание: европейская столица станет самой трендовой в 2026 году
Новый год принесет с собой новые тренды в туризме. Так вместо переполненных Парижа или Барселоны эксперты советуют в 2026 году обратить внимание на одну европейскую столицу, которая завораживает красотой и возможностями для отдыха.
Как пишет издание Travel off Path, средневековая столица Чехии, величественная Прага уверенно претендует на звание самого популярного направления путешествий по Европе. Этот прогноз основывается на данных экспертов, в частности туристического поискового сервиса Kayak. Его метрики зафиксировали 180% рост интереса к городу.
Назвать такой интерес случайным нельзя. Ведь Прага предлагает туристам волшебную атмосферу, уникальную архитектуру и, что немаловажно, исключительную доступность. Все это выгодно отличает ее на фоне более дорогих и более нагруженных туристических центров.
Рост доступности и экономические преимущества
Ключевым фактором, питающим этот туристический бум, является расширение транспортного сообщения. Например, летом 2026 года в пражский аэропорт начнут прибывать два новых прямых авиарейса из США. Поэтому здесь ждут увеличения потока американских туристов.
В дополнение Прага считается одним из самых бюджетных европейских городов. Например, пиво, кофе и экскурсии здесь доступны по очень умеренным ценам. Даже во время праздничного сезона, когда отели могут дорожать из-за знаменитых рождественских ярмарок, общая стоимость путешествия остается выгодной. Особенно на фоне таких локаций как Мюнхен, Лондон или Копенгаген.
Красота старины и вкусная кухня
Прага справедливо называется живым музеем под открытым небом. Ее средневековое величие, которое не могут в полной мере передать фотографии, создает уникальную европейскую атмосферу. Путешественникам обязательно стоит посетить самые главные знаковые места чешской столицы: Карлов мост, Староместскую площадь и Пражский Град.
Кроме визуальной эстетики, Прага радует и гастрономией. Это не просто город дешевого пива, но и место, где можно попробовать сытную и вкусную "крестьянскую еду". Особого внимания заслуживают местные кнедлики (плотные кусочки хлеба, идеально впитывающие подливу) и другие традиционные блюда, которые намного доступнее, чем дорогие деликатесы в других столицах.
Советы для планирования путешествия
Планируя свою поездку в Прагу, стоит обратить внимание на несколько важных аспектов, которые помогут сделать ее максимально комфортной и экономичной. Для передвижения по городу рекомендуется использовать удобную систему общественного транспорта, купив проездной билет PID. Это самый легкий и выгодный способ для навигации.
Что касается впечатлений, то Прага предлагает огромное количество развлечений и интересностей. Например, в сезон зимних праздников невозможно обойти рождественскую ярмарку на Староместской площади, где палатки с товарами стоят в окружении готических шпилей. Кроме того, чтобы увидеть скрытые уголки города по доступной цене, стоит заказать прогулку на лодке под названием "Пражская Венеция". Во время нее вы увидите достопримечательности города с необычного ракурса и попробуете знаменитое чешское пиво.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким туристическим направлениям мира эксперты предлагают наибольшую популярность в 2026 году.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.