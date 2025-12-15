Какие направления будут самые популярные в 2026 году: прогноз экспертов

Туристическая индустрия уже сейчас формирует прогнозы, опираясь на запросы клиентов, новые авиамаршруты и глобальные события. В 2026 году ключевыми факторами выбора направлений станут постоянство, культурная аутентичность и многообразие впечатлений.

Эксперты отмечают рост интереса как к хорошо знакомым странам, так и к менее очевидным локациям. Издание Independent обнародовало направления, которые, по прогнозам специалистов, окажутся в центре туристического внимания.

Майорка, Испания

Главное преимущество Майорки – ее многообразие. Здесь сочетаются атмосфера каменных деревень, активная городская жизнь Пальмы с ресторанами и галереями и побережье с уединенными бухтами и песчаными пляжами. При этом туристам не приходится жертвовать комфортом или стилем. Развитая инфраструктура, короткие трансферы и усиленное внимание к экологии делают остров особенно привлекательным.

Генеральный директор туристической компании ASmallWorld Зейн Ричардсон отметил, что остров входит в пятерку самых популярных направлений по количеству запросов клиентов.

Местные власти также усиливают контроль над чрезмерным туризмом – ограничиваются шумные вечеринки, нелегальная аренда и шумные развлечения. Это постепенно формирует более спокойный и аутентичный формат отдыха. В 2026 году на Майорке ожидается открытие новых роскошных отелей.

США

В следующем году будет отмечаться 250-летие независимости США, а также 100 лет легендарного маршрута Route 66.

Кроме того, Соединенные Штаты станут одной из стран чемпионата мира по футболу FIFA, что привлечет внимание к таким городам, как Атланта, Майами, Бостон, Сиэтл, Филадельфия, Даллас и Канзас-Сити. Отдельный тренд 2026 года – dark sky tourism, или туризм для наблюдения за звездным небом. Штаты Юта, Аризона и Айдахо считаются одними из лучших мест в мире для этого.

Ослабление доллара и конкурентные авиатарифы также делают путешествия в США финансово более привлекательными для европейских туристов.

Мозамбик

Несмотря на то, что путешествия на север страны сейчас не рекомендуются, остальная часть Мозамбика, по словам соучредителя Original Travel Тома Барбера, остается одним из самых перспективных направлений 2026 года. Он отмечает, что страну часто несправедливо воспринимают как опасную в целом.

Национальный парк Горонгоза, который подвергся значительным разрушениям во время гражданской войны 1990-х годов, сегодня переживает настоящее возрождение. Здесь открываются новые локации, а масштабные природоохранные программы уже дали заметные результаты.

Мозамбик теперь полноценно позиционируется как направление сафари+пляж. Здесь можно совместить наблюдение за дикой природой с отдыхом на побережье и дайвингом среди китовых акул, мант, дельфинов и морских черепах.

Кыргызстан

Кыргызстан все чаще называют одной из самых недооцененных стран Центральной Азии. Хотя туристы обычно начинают знакомство с регионом с Узбекистана, Кыргызстан предлагает совсем другой опыт – горные пейзажи, пешие маршруты и конные путешествия с невероятными пейзажами.

Среди самых впечатляющих мест – озеро Кель-Суу, Кель-Тор и биосферный заповедник Сары-Челек. Туристические компании добавляют маршруты по Кыргызстану на 2026 год с ночевками в традиционных юртах, что подчеркивает рост интереса к стране.

Колумбия

По словам экспертов, страна становится одним из самых ярких примеров культурного, гастрономического и креативного возрождения в Латинской Америке.

Lonely Planet включил Картахену в топ-10 мест для посещения в 2026 году. В начале года здесь также откроется Four Seasons Cartagena в районе Гетсемани рядом с историческим центром, входящим в список ЮНЕСКО. Богота и регион Медельина, в частности Гуатапе и скала Эль-Пеньйоль, также переживают туристический подъем. Даже в сегменте премиум Колумбия сохраняет ощущение живой, аутентичной культуры.

Южная Корея

Интерес к Южной Корее продолжает расти благодаря глобальному влиянию K-pop, корейской косметики и киноиндустрии. В марте 2026 года Virgin Atlantic запускает прямой рейс из Лондона в Сеул, что значительно упростит путешествия.

Остров Чеджу также вошел в рейтинг Lonely Planet и считается идеальным дополнением к городскому отдыху в Сеуле. Здесь – пляжи, зелень и спокойная атмосфера. Кроме того, в Сеуле откроется новый отель бренда Janu, ориентированный на более молодую аудиторию. Сочетание "корейской волны", новых рейсов и современных отелей делает страну одним из ключевых направлений 2026 года.

Грузия

Тбилиси сочетает широкие проспекты, мощеные улочки старого города и знаменитые серные бани. За пределами столицы туристов привлекают древние монастыри и соборы, в частности монастырь Гелати в Кутаиси, который входит в список ЮНЕСКО.

Эксперты отмечают: почти все, кто побывал в Грузии, возвращаются в восторге от местной кухни и винодельческой традиции, которой более 8 тысяч лет. Именно это сочетание культуры, гастрономии и природы делает страну одним из самых перспективных направлений 2026 года.

