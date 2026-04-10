Отпуск на Тенерифе: каких ошибок следует избегать

Во время отпуска на Тенерифе туристы часто допускают одни и те же ошибки. Чаще всего путешественники ограничиваются только югом, боятся погоды на севере, недооценивают дороги, едут к Тейде в неудачное время и выбирают слишком туристические заведения вместо локальной кухни.

Именно эти нюансы могут испортить впечатление даже от поездки в одно из самых популярных мест отдыха. Детали рассказало издание Express.

Тенерифе ежегодно привлекает огромное количество туристов. Однако многие люди видят только самую очевидную часть острова и из-за этого пропускают его настоящую атмосферу.

Одна из главных ошибок – сосредотачиваться только на юге. Именно там много солнца, отелей и курортной инфраструктуры, но настоящий характер Тенерифе раскрывается на севере. Речь идет о таких местах, как Анага, Ла-Оротава и Гарачико, где и начинается та самая магия острова.

Еще одно распространенное заблуждение – бояться северной части из-за погоды. Туристам может казаться, что туман или облачность означают неудачный день для поездки, но это не совсем так. Мгла в лавровых лесах – это не плохой прогноз, а часть особой атмосферы Тенерифе.

Также путешественники нередко недооценивают логистику. На карте горные дороги могут казаться короткими, но на самом деле извилистые серпантины требуют больше времени, чем ожидается. Именно поэтому на острове не стоит спешить, пытаясь увидеть все за один день.

Стоит внимательнее планировать поездку к вулкану Тейде. Это одна из главных природных достопримечательностей Тенерифе, однако в полдень там обычно больше всего людей и жара ощущается особенно сильно. Зато лучшим временем для посещения называют вечер, когда можно увидеть закат солнца над облаками.

Еще одно заблуждение касается еды. Туристам советуют не ограничиваться типичными блюдами в заведениях возле портов, где часто предлагают адаптированную под туристов кухню. Вместо этого стоит искать гуачинче на севере острова – именно там можно попробовать более аутентичные местные вкусы, в частности локальное вино и свежего осьминога.

Для тех, кто любит пешие прогулки, эксперты посоветовали несколько маршрутов вдоль океана, которые помогают почувствовать настоящую энергию острова. Среди них:

Costa de El Sauzal с живописной дорожкой над волнами;

маршрут от El Médano до Montaña Roja с дюнами и видом на Красную гору;

прогулка от Lago Martiánez до Playa Jardín в Пуэрто-де-ла-Крус;

Punta del Hidalgo с вулканическими горами и природными бассейнами;

Rambla de Castro, которую описывают как сказочную тропу среди пальм над Атлантикой.

Итак, главный совет для тех, кто собирается на Тенерифе, – не спешить и не сводить остров только к пляжному отдыху. Именно внимательное отношение к маршруту, времени поездок, погоде и выбору местной кухни может сделать путешествие значительно интереснее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших городах для путешествия в Италию.

