Отдых в Одессе: какую сумму нужно иметь с собой в этом году

Несмотря на ситуацию в стране, жемчужина у Черного моря готова принимать туристов. Какие пляжи уже можно посещать – читайте ниже.

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Какие пляжи официально открыты в 2024 году

Аркадия

Самая известная набережная Одессы. Это не только место для купания и загара, но и настоящий рай для тех, кто стремится к развлечениям, яркой ночной жизни и незабываемым впечатлениям. Название произошло от греческого горного региона, который, по легенде, местные жители считали оазисом покоя и счастья.

Здесь открывается вид на Черное море, а прибрежная зона окружена живописными парками и зелеными насаждениями. На территории располагаются все необходимые вещи: раздевалки, души, туалеты, кафе, рестораны и магазины сувениров. Для любителей активного отдыха здесь установили аттракционы и горки.

Комплекс славится ночными клубами и дискотеками. Кстати, вход на побережье бесплатный. За дополнительную плату гости получат шезлонг и зонтик. Вкусно поесть можно в заведении "Чайка", а попробовать грузинскую кухню советуем в хинкальном "Тархуне".

Hawaii

Обязательно посетите этот аквапарк в Аркадии. С мая по сентябрь здесь работает множество водных аттракционов, SPA и джакузи. Локация отлично подойдет для отдыха с детьми. Здесь подготовили несколько бассейнов для малышей, а еще продают сладкую вату и мороженое.

Апартаменты-студио с видом на море на 5 дней для двух человек обойдется в ₴6995. Двухместный номер экономкласса - ₴6500. За обед в недорогом ресторане придется заплатить от ₴150.

Ближайшее рекомендуемое укрытие находится в торговом центре "Аркадия City" .

Калетон

Современный пляж славится чистотой и стильным интерьером. Не первый год подряд курорт получает международную награду "Голубой флаг". Что интересно, здесь специалисты даже чистят воду от водорослей. Здесь можно арендовать лежак и при этом бесплатно получить полотенце и подушку.

А еще это отличное место для тех, кто приехал с малышами. Для детей подготовили площадку и специальное меню в ресторане. Кстати, территория поделена на две части. Поэтому шумные компании и супружеские пары совсем не пересекаются.

Относительно развлечений. Для туристов обустроили огромный город с горками и искусственным водопадом.

Цены в Киеве

Двуспальный номер в хостеле за пять ночей для двоих будет стоить ₴4675. Цена за двухместные апартаменты колеблется от ₴7500 и выше. Все зависит от места расположения и близости к берегу.

Квартиры с гостиной, спальней и ванной обойдутся в ₴6500. Яичница с беконом и баварскими колбасками на завтрак стоит ₴190, овсяная каша - ₴170. Куриный бульон на обед - ₴165.

Правила безопасности

Во время отдыха на пляжах Одессы нужно соблюдать правила безопасности.

На них запрещено находиться:

во время воздушной тревоги

если в воде и на берегу обнаружили подозрительные предметы

если начался шторм, оцениваемый от 2-х баллов

вне мест для купания

на пирсах, траверсах, волноломах и других береговых сооружениях

Некоторые побережья еще ждут разрешения начать курортный сезон. Специалисты обследуют зоны отдыха и определяют, какие набережные соответствуют нормам безопасности. Контролирует этот процесс Одесская районная военная администрация. Откроют только те береговые линии, где рядом есть укрытие.

Что посмотреть в Одессе

Потемкинская лестница

Достопримечательность входит в число самых красивых конструкций Европы. Для справки: она насчитывает 192 ступени. Локацию даже воспевали Александр Грин и Марк Твен.

Поднявшись на самый верх, можно увидеть невероятный вид. Рядом работает фуникулер (самый первый в Украине), сочетающий Приморскую улицу с Приморским бульваром. Его построили еще в 1902 году. После многочисленных изменений, рельсовый транспорт открыли снова в 2005 году в честь 211-летия со дня основания города.

Оперный театр

Одно из самых знаменитых мест Одессы. Репертуар насчитывает более 80-ти балетных, детских и концертных программ. Здание построили в стиле венского барокко, поэтому оно выглядит роскошно не только снаружи, но и внутри. При культурном сооружении располагается музей, где гости смогут проникнуться духом искусства и прикоснуться к истории.

Ботанический сад Национального университета

Здесь представлено множество экспонатов со всего мира. На территории парка размещается более 3000 видов растений. Его основали еще в 1867 году, и он спокойно существовал до Второй мировой. Но с началом боевых действий ботсад сильно пострадал. К сожалению, удалось сохранить только несколько представителей флоры. После 1945 года началось восстановление заповедника. В настоящее время он входит в состав природного фонда Украины.

Приморский бульвар

Комплекс памяток архитектуры размещается на краю плато. В него входит Воронцовский дворец, Дома Старой биржи и Завадовского. Во время прогулки можно вообразить величественные балы времен царской эпохи или звук королевской кареты. Кстати, локацию в 2023-м внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почему бы просто не отложить дела и не отправиться в летний отпуск? Мы не видим причин проигнорировать нынешний отдых. Главное – соблюдайте правила безопасности и во время тревоги следуйте в укрытия.

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