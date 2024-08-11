Отдых на море в Польше: лучшие пляжные курорты

Не Турция и не Египет, но тоже стоит внимания. Рассказываем о летних локациях страны-соседки, которые часто обходят стороной.

Видео дня

Гданьск

Город с богатой историей, уходящей во времена Средневековья. Здесь преобладает морской прохладный климат. Самые теплые месяцы – июль и август. Температура воздуха колеблется от 20°C до 30°C.

Brzezno Beach – широкий песчаный пляж с длинным пирсом. На нем удобно располагаются белые лавочки. Это идеальное место для семейного уик-энда, ведь неподалеку стоят обустроенные детские площадки. Здесь доступна аренда шезлонгов и зонтов. А рядом работают рестораны, где можно вкусно пообедать. На Plaża Stogi туристы могут заняться виндсерфингом и кайтсерфингом.

Вечером советуем прогуляться у Журавлиных ворот. Это самый большой и старый портовый кран Европы. Сюда можно приходить не только днем, но и вечером, потому что вся набережная подсвечивается фонарями.

Обязательно осмотрите ратушу на площади Długi Targ. Она украшена изысканными фресками и холстами. Если зайдете внутрь башни, то попадете в музей. А еще здесь можно подняться на смотровую площадку и полюбоваться Гданьском с 80-метровой высоты. Кстати, каждый понедельник вход сюда бесплатный. Но только с 10:00 до 16:00.

Также рекомендуем пойти в Базилику Святой Марии — самый большой кирпичный собор в мире. Здесь хранится множество ценных шедевров. Один из них — астрономические часы ХV века.

Ясторня

Курорт располагается на Гельской косе, которую с трех сторон омывает Балтийское море. Локация отлично подойдет ценителям активного туризма. Именно здесь находится крупнейшая школа водных видов спорта в Польше, где обучают виндсерфингу и каякингу. Кстати, недавно пляжи Геля сочли одними из самых безопасных во всей Европе.

Обязательно посетите старый рыболовный дом. Его построили еще в конце XIX столетия. Это этнографический музей, где хранятся предметы обихода и снасти.

Не стоит обходить старинный маяк. Он располагается у местного порта. Здесь можно подняться на смотровую площадку и полюбоваться окрестностями.

Имейте в виду, погода в городе слишком изменчива даже летом. Поэтому если мечтаете только о пляжном отдыхе, не рискуйте. Лучше выбирайте другие курортные места в Польше.

Чтобы добраться до полуострова, можно сесть на паром из Гданьска или Гдыни.

Владиславово

Один из самых популярных портовых городков. Широкая песчаная полоса простирается на несколько километров. На берегу есть зоны для игры в волейбол, а также работают заведения питания. В летний сезон здесь очень много туристов: от обычных студентов до семей с детьми.

Обязательно посетите Ocean Park – тематический парк с большим количеством аттракционов. Главная его изюминка – огромный аквариум с акулами. Кстати, здесь не только развлекают, но и учат. Для малышей проводят много интересных шоу, где рассказывают о флоре и фауне Балтийского моря.

А еще советуем поехать в Lunapark Sowiński. Здесь построили самые высокие американские горки в Польше. Также есть колесо обозрения, экстремальные аттракционы, комнаты страха и смеха и другие развлечения.

Гдыня

Локация располагается на берегу Гданьского залива. Чаще всего путешественники выбирают городской пляж, простирающийся на 300 метров. Здесь есть детские площадки и набережная с кафе и ресторанами.

Недалеко находится яхт-клуб Marina Gdynia, который имеет более 260 причалов. Советуем неторопливо прогуляться по местности, чтобы изрядно разглядеть роскошные яхты и маленькие челноки. Кстати, пристань служит также базой для парусных состязаний.

Обязательно посетите морской музей "Блесковица". Здесь стоит миноносец класса "Гром" – самый старый в мире. У судна обустроили трап, чтобы посетители смогли подняться на палубу. Здесь туристы увидят машинное отделение, офицерскую столовую, зенитные установки.

А еще советуем поехать фуникулером на Каменную гору. Отсюда можно полюбоваться красивейшим видом на город. Если ищете идеальное место для фотосессии – поезжайте к пирсу в Орлово. Фонари и белые лавочки станут отличным атрибутом для снимков. Между прочим, отсюда можно наблюдать за живописными восходами и закатами.

Устка

В 1974 году город получил статус курортной зоны. Сегодня это настоящая здравница, которая славится минеральными водами и лечебными грязями. Здесь туристы смогут соединить пляжный отдых с пользой для организма.

В восточной части населенного пункта найдете множество развлечений и достопримечательностей. Запад же станет прекрасным местом для уединения. Обычно здесь гораздо меньше людей.

В порту работают несколько ресторанчиков, где готовят блюда из свежевыловленной рыбы. Также в Устке есть много площадок для минигольфа и теннисных кортов. Как будете в центре, обязательно пойдите в музей Янтаря. Здесь собрали большую коллекцию этого камня: экспонаты маленьких кораблей, самолетов, домиков и т.д.

А еще советуем посетить историческую достопримечательность — Bunkry Blüchera, где сможете ненадолго отправиться в прошлое. Комплекс германских бункеров времен Второй мировой войны находится в песчаных дюнах. Здесь хранятся нацистская форма, оружие, орудийная станция и военная техника. Кстати, в подвальном помещении находится современная мультимедийная зона с фильмами и диорамами.

Сделайте свой уикенд незабываемым! Отправляйтесь на встречу приключениям!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о бюджетных курортах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!