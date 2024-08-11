УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Отдых на море в Польше: лучшие пляжные курорты

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
837
Отдых на море в Польше: лучшие пляжные курорты

Не Турция и не Египет, но тоже стоит внимания. Рассказываем о летних локациях страны-соседки, которые часто обходят стороной.

Видео дня

Гданьск

Город с богатой историей, уходящей во времена Средневековья. Здесь преобладает морской прохладный климат. Самые теплые месяцы – июль и август. Температура воздуха колеблется от 20°C до 30°C.

Brzezno Beach – широкий песчаный пляж с длинным пирсом. На нем удобно располагаются белые лавочки. Это идеальное место для семейного уик-энда, ведь неподалеку стоят обустроенные детские площадки. Здесь доступна аренда шезлонгов и зонтов. А рядом работают рестораны, где можно вкусно пообедать. На Plaża Stogi туристы могут заняться виндсерфингом и кайтсерфингом.

Вечером советуем прогуляться у Журавлиных ворот. Это самый большой и старый портовый кран Европы. Сюда можно приходить не только днем, но и вечером, потому что вся набережная подсвечивается фонарями.

Обязательно осмотрите ратушу на площади Długi Targ. Она украшена изысканными фресками и холстами. Если зайдете внутрь башни, то попадете в музей. А еще здесь можно подняться на смотровую площадку и полюбоваться Гданьском с 80-метровой высоты. Кстати, каждый понедельник вход сюда бесплатный. Но только с 10:00 до 16:00.

Также рекомендуем пойти в Базилику Святой Марии — самый большой кирпичный собор в мире. Здесь хранится множество ценных шедевров. Один из них — астрономические часы ХV века.

Отдых на море в Польше: лучшие пляжные курорты

Ясторня

Курорт располагается на Гельской косе, которую с трех сторон омывает Балтийское море. Локация отлично подойдет ценителям активного туризма. Именно здесь находится крупнейшая школа водных видов спорта в Польше, где обучают виндсерфингу и каякингу. Кстати, недавно пляжи Геля сочли одними из самых безопасных во всей Европе.

Обязательно посетите старый рыболовный дом. Его построили еще в конце XIX столетия. Это этнографический музей, где хранятся предметы обихода и снасти.

Не стоит обходить старинный маяк. Он располагается у местного порта. Здесь можно подняться на смотровую площадку и полюбоваться окрестностями.

Имейте в виду, погода в городе слишком изменчива даже летом. Поэтому если мечтаете только о пляжном отдыхе, не рискуйте. Лучше выбирайте другие курортные места в Польше.

Чтобы добраться до полуострова, можно сесть на паром из Гданьска или Гдыни.

Отдых на море в Польше: лучшие пляжные курорты

Владиславово

Один из самых популярных портовых городков. Широкая песчаная полоса простирается на несколько километров. На берегу есть зоны для игры в волейбол, а также работают заведения питания. В летний сезон здесь очень много туристов: от обычных студентов до семей с детьми.

Обязательно посетите Ocean Park – тематический парк с большим количеством аттракционов. Главная его изюминка – огромный аквариум с акулами. Кстати, здесь не только развлекают, но и учат. Для малышей проводят много интересных шоу, где рассказывают о флоре и фауне Балтийского моря.

А еще советуем поехать в Lunapark Sowiński. Здесь построили самые высокие американские горки в Польше. Также есть колесо обозрения, экстремальные аттракционы, комнаты страха и смеха и другие развлечения.

Отдых на море в Польше: лучшие пляжные курорты

Гдыня

Локация располагается на берегу Гданьского залива. Чаще всего путешественники выбирают городской пляж, простирающийся на 300 метров. Здесь есть детские площадки и набережная с кафе и ресторанами.

Недалеко находится яхт-клуб Marina Gdynia, который имеет более 260 причалов. Советуем неторопливо прогуляться по местности, чтобы изрядно разглядеть роскошные яхты и маленькие челноки. Кстати, пристань служит также базой для парусных состязаний.

Обязательно посетите морской музей "Блесковица". Здесь стоит миноносец класса "Гром" – самый старый в мире. У судна обустроили трап, чтобы посетители смогли подняться на палубу. Здесь туристы увидят машинное отделение, офицерскую столовую, зенитные установки.

А еще советуем поехать фуникулером на Каменную гору. Отсюда можно полюбоваться красивейшим видом на город. Если ищете идеальное место для фотосессии – поезжайте к пирсу в Орлово. Фонари и белые лавочки станут отличным атрибутом для снимков. Между прочим, отсюда можно наблюдать за живописными восходами и закатами.

Отдых на море в Польше: лучшие пляжные курорты

Устка

В 1974 году город получил статус курортной зоны. Сегодня это настоящая здравница, которая славится минеральными водами и лечебными грязями. Здесь туристы смогут соединить пляжный отдых с пользой для организма.

В восточной части населенного пункта найдете множество развлечений и достопримечательностей. Запад же станет прекрасным местом для уединения. Обычно здесь гораздо меньше людей.

В порту работают несколько ресторанчиков, где готовят блюда из свежевыловленной рыбы. Также в Устке есть много площадок для минигольфа и теннисных кортов. Как будете в центре, обязательно пойдите в музей Янтаря. Здесь собрали большую коллекцию этого камня: экспонаты маленьких кораблей, самолетов, домиков и т.д.

А еще советуем посетить историческую достопримечательность — Bunkry Blüchera, где сможете ненадолго отправиться в прошлое. Комплекс германских бункеров времен Второй мировой войны находится в песчаных дюнах. Здесь хранятся нацистская форма, оружие, орудийная станция и военная техника. Кстати, в подвальном помещении находится современная мультимедийная зона с фильмами и диорамами.

Отдых на море в Польше: лучшие пляжные курорты

Сделайте свой уикенд незабываемым! Отправляйтесь на встречу приключениям!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о бюджетных курортах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!