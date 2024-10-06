Осенний уикенд в Праге: топ малоизвестных мест, которые нужно посетить

Карлов мост, Пражский град, Вацлавская площадь – все эти достопримечательности, вероятно, видел каждый. Однако столица Чехии скрывает и другие достопримечательности. Загадочные, таинственные, а порой и чудаковатые. Какие локации станут для вас открытием – читайте ниже.

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Королевство железных дорог

Центр развлечений для детей и взрослых. Здесь туристы увидят макет железнодорожного пути, длиной 600 квадратных метров. Также здесь размещаются симуляторы транспорта. В частности, трамвай, автобусы и кабина метро. А еще здесь можно посмотреть миниатюрные города и станции. Но имейте в виду, экскурсия длится в среднем от 2 до 4 часов.

Адрес: улица Stroupežnického, 23.

Пряжский метроном

Сооружение построили в 1991 году на месте демонтированного памятника Сталину. Сейчас его называют "Машина времени". Отсюда можно полюбоваться столицей и рекой Влтавой. Кстати, локацию любят ценители скейтбординга.

Поговаривают, аттракция помогла чехам решить, вступать ли в Евросоюз. Как же это происходило? По обеим сторонам маятника прикрепили таблички "Да" и "Нет". Он долго колебался в нерешительности, а затем все же остановился на положительном ответе.

Адрес: nábř. E. Beneše.

Стена Леннона

Располагается напротив посольства Франции. В 1980-м, после убийства певца, неизвестный художник здесь нарисовал его портрет. До сегодняшнего дня стену множество раз перекрашивали и меняли: писали стихи, приносили цветы, оставляли послания и социальные лозунги. Сейчас аттракция стала галереей под открытым небом. Кстати, над ней работало более 30 профессиональных художников.

Узнать больше об истории создания достопримечательности можно в музее неподалеку. Здесь хранятся десятки фотографий. А еще можно посмотреть документальный фильм.

Адрес: Velkoprevorské нам.

Винарна Чертовка

Самая узкая улица столицы. Ее ширина достигает 70 сантиметров, а длина примерно 32 метра. Для того чтобы люди смогли пройти сквозь проход без помех, здесь разместили светофор.

Интересный факт: на самом деле аттракция является пожарным переходом. Его создали примерно в XV веке после двух масштабных возгораний, чтобы обеспечить быструю эвакуацию.

Адрес: U Lužического semináře.

Музей алхимиков и магов старой Праги

Размещается в бывшей лаборатории исследователя Эдварда Келли. Здесь путешественники смогут узнать о развитии науки. А еще посетить кабинет, где когда-то работал ярый экспериментатор.

Также здесь хранятся разные сосуды, колбы и книги. Кстати, советуем подняться на чердак здания, к которому ведет одна из старейших винтовых лестниц в городе.

А еще советуем сходить в кафе "Kellyxir". В заведении создали такую атмосферу, где посетители смогут почувствовать себя гостями дома учёного. Здесь расписали стены и потолок, поставили свечи и разместили подвесные трубки.

Адрес достопримечательности: Jánský vršek 8

Марш пингвинов

Инсталляция находится на помосте реки Влтава. Ее создало творческое объединение Cracking Art в 2008 году. Здесь размещается композиция из 34 птиц. Кстати, желтые скульптуры изготовили из переделанного пластика, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу загрязнения экологии.

Советуем заглянуть сюда вечером, когда композиция начинает светиться изнутри.

Также рекомендуем посетить Музей современного искусства Кампа. Его открыли в 2003 году. Здесь хранится большой сборник произведений выдающихся европейских художников. В частности, Франтишека Купки и Отто Гутфройнда.

Адрес атракции: U Sovových mlýnov 418/5

Галерея Qubus Design Studio

Артпространство основали дизайнеры Максим Велчевский и Якуб Бердых Карпелис в 2002 году. Здесь можно ознакомиться с произведениями чешских и зарубежных художников и приобрести уникальные изделия ручной работы из стекла и фарфора. Кстати, в инсталляциях студии прослеживаются юмор, аспекты морфологии и культурных и социальных тем.

Адрес: Rámová 3

Ощутите атмосферу волшебного города. Мы уверены, вы точно захотите вернуться сюда снова!

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