Термальные курорты Чехии: где отдохнуть и оздоровиться

Планируете путешествие в Европу, чтобы улучшить состояние организма? Мы знаем места, где можно соединить приятное с полезным. О них рассказываем ниже.

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Velké Losiny

Самый старый термальный курорт северной Моравии, которому уже более 450 лет. Комплекс располагается в предгорьях Есеников в большом парке. Он славится серными источниками, положительно влияющими на заболевания опорно-двигательного аппарата, кожи и неврологии. Кстати, здравница входит в список 7 чудес Чехии.

Здесь размещаются 9 бассейнов. Температура воды в каждом из них составляет около 33°С. Но имейте в виду, открытые искусственные водоемы доступны только с мая по сентябрь. Также здесь есть множество водных достопримечательностей: дикая река, пещеры, спуски и горки.

Советуем поехать на экскурсию к гидроэлектростанции Dlouhé stránе. Здесь находится водохранилище, верхний резервуар которого построили, срезав вершину горы.

Thermalium

Оздоровительный центр был открыт в 2019 году в Теплице. Здесь размещаются термальные бассейны из источника Pravřídlo, накапливающего минералы из вулканического массива. Его уникальные элементы предотвращают остеопороз, положительно влияют на суставы и улучшают подвижность. Температура воды достигает 29°С.

Также здесь работает санаторий. Он считается одним из лучших заведений опорно-двигательной медицины.

Здесь туристы смогут походить по дорожке Кнайпа, которая улучшает кровообращение нижних конечностей. А также побывать в саунах 4-х видов: финской, тропической, паровой и био.

Обязательно посетите местный ботанический сад. Здесь растут кактусы, уникальные цветы и суккуленты, которые привезли с африканских земель. Также советуем посетить планетарий на Песчаной горе. Здесь есть телескоп, с помощью которого можно рассмотреть кольца Сатурна, Юпитер и Луну. Но имейте в виду, обсерватория открыта не каждый день, поэтому заранее узнайте график работы.

Aquaforum

Термальный курорт располагается в городке Франтишкове Бани. Здесь обустроили внутренние и открытые бассейны с аттракционами, а также джакузи, подводный массаж, гейзеры и сауны. Также есть детская площадка и отдельный участок для пляжного волейбола.

А еще здесь добывают более 20 видов целебных вод, которые используют для лечения желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, желчного пузыря, мочевыводящих путей.

Обязательно поезжайте к источнику Глаубера. Внутри павильона из-под земли бьют три струи с разным химическим составом. Самый сильный и единственный такого вида на планете — Глаубер 4. А еще советуем подняться на башню Салингбург. Панорама с высоты птичьего полета поражает и перехватывает дыхание.

Aqualand Moravia

Расположен в городе Пасоглавки возле Нововолынского водохранилища. Комплекс был построен в 2013 году на месте древних римских купален. Вода в бассейны течет из местной термальной скважины. В самых горячих водоемах "Рем" и "Ромул" температура достигает 37°С. Для путешественников доступны джакузи, турецкий хамам, инфракрасная и классическая сауны, снежная пещера, дорожки Кнайпа.

Наш совет: обязательно попробуйте гидромассажную ванную. Она находится под куполом, на котором изображена Вселенная.

Кстати, в 17 километрах отсюда размещается винодельня Sonberk. Она работает с 2003 года. Что любопытно, ягоду на этих землях выращивали еще в конце II века нашей эры. Кстати, с этого времени некоторые традиции не изменились. К примеру, виноград здесь до сих пор собирают исключительно вручную. Конечно, здесь туристы смогут не только продегустировать алкогольный напиток, но и приобрести его.

Saunia Thermal Resort

Термальный бассейн находится в центре всемирно известного курорта Карловы Вары. Поселок славится целебными водами, положительно влияющими на людей с нарушением обмена веществ, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

На территории комплекса находится большой бассейн с природной водой, с температурой 38°С. Также здесь есть травяные и тропические сауны.

Обязательно сходите на смотровую площадку "Оленьий Прыжок". А еще посетите замок Локет, который построили среди лесов и источников. Раньше он выполнял функцию пограничной крепости. Сегодня здесь можно увидеть экспонаты разных видов оружия и коллекцию фарфора.

Janské Lázně

Аквацентр находится в одноименном курортном городе. Он приобрел известность в XX веке, благодаря эффективному лечению последствий полиомиелита. Здесь размещаются гидромассажная ванна, паровая и финская сауны. Температура минеральных источников составляет 27°С.

Советуем поехать в развлекательный центр The Timber Trail, Krkonoše. Здесь располагается уникальная аттракция – спиральная тропа, поднимающаяся вверх к верхушкам деревьев. Вдоль маршрута обустроили несколько информационных остановок, где можно узнать больше о местной фауне и флоре.

Важно: перед посещением термальных процедур следует проконсультироваться с врачом.

Пришло время попрощаться с физическим напряжением. Путешествуйте и объединяйте отдых с пользой для вашего организма.

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