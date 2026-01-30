О них мечтают все: 10 туристических мест, где невозможно сделать фото

Путешествия давно стали не только способом отдыха, но и охотой за идеальными кадрами для соцсетей. Многие путешественники планируют маршруты с учетом фотогеничных локаций и культовых достопримечательностей.

Однако реальность часто оказывается менее глянцевой, чем в туристических буклетах. Толпы, очереди и постоянное движение в кадре портят даже лучшие ракурсы. В результате сделать "чистое" фото без посторонних становится настоящим вызовом. Некоторые места настолько популярны, что идеальный снимок там – скорее исключение, чем правило, пишет express.co.uk.

Опрос среди двух тысяч взрослых путешественников показал: культовые туристические локации чаще всего разочаровывают именно из-за невозможности нормально сфотографироваться. Чтобы избежать толп, более четверти туристов признались, что просыпаются еще до шести утра, а каждый пятый вынужден ждать в очередях более часа ради одного кадра.

Топ-10 туристических мест, где труднее всего сделать фото без людей:

Таймс-сквер — Нью-Йорк, США Эйфелева башня — Париж, Франция Фонтан Треви — Рим, Италия "Мона Лиза" — музей Лувр, Париж, Франция Букингемский дворец — Лондон, Великобритания Тадж-Махал — Агра, Индия Колизей — Рим, Италия Великая Китайская стена — Пекин, Китай Ниагарский водопад — США Перекресток Сибуя — Токио, Япония

Когда туристов больше, чем пространства

Исследование показало, что знаковые места буквально переполнены посетителями в течение всего дня. Особенно сложно сделать фото возле известных памятников искусства и архитектуры, где люди постоянно движутся или останавливаются перед объектом. Даже такие масштабные локации, как Великая Китайская стена или Ниагарский водопад, не спасают от толп в кадре. Туристы жалуются, что практически всегда кто-то попадает на задний план.

Фото для соцсетей как главная цель путешествия

Для 42% путешественников идеальный снимок стал одним из приоритетов во время поездок. Поэтому более пятой части туристов возвращается к той же локации повторно, если первая попытка оказалась неудачной. В то же время 21% признаются, что их раздражают "фотобомбы" от случайных прохожих. А более половины опрошенных отметили, что удалять людей с фото вручную – сложно и утомительно.

Стремление сделать безупречное фото нередко приводит к конфликтам и стрессу. Каждый пятый турист признает, что делал замечание другим людям из-за испорченного кадра. В целом 70% путешественников испытывают разочарование, когда им не удается запечатлеть достопримечательность так, как они представляли.

Популярные туристические места остаются объектами мечты для миллионов людей во всем мире. Однако за красотой и славой часто скрывается реальность переполненных пространств и постоянного движения. Идеальное фото там – скорее удача, чем гарантия. Возможно, иногда стоит отложить камеру и просто насладиться моментом, даже если кадр будет неидеальным.

