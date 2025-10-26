Невероятный средневековый город: туристам посоветовали скрытую жемчужину Европы

В Европе история чувствуется на каждом шагу. Но наряду с туристическими гигантами вроде Парижа или Праги существуют менее известные, но не менее впечатляющие места, которые сохранили свою аутентичность и средневековый шарм. Одно из них – Кольмар, небольшой французский город у границы с Германией.

Видео дня

Этот город все чаще называют скрытой жемчужиной Европы. Почему стоит посетить Кольмар – рассказало издание Express.

Расположенный недалеко от границы с Германией, Кольмар – это место, где архитектура и колорит сочетают французскую изысканность с немецкой точностью. Его узкие улочки, вымощенные брусчаткой, обрамленные фахверковыми домиками, напоминающие страницы детской сказки.

Туристы считают Кольмар живой иллюстрацией к средневековой легенде.

Сердцем города является район Малая Венеция (La Petite Venise) – квартал с каналами, старинными мостиками и живописными фасадами. Здесь легко забыть о времени: лодки скользят по тихим водам, а аромат вина и свежей выпечки доносится из маленьких кафе на берегу.

Кольмар считают винной столицей Эльзаса. Сюда приезжают, чтобы дегустировать белые вина с местных виноградников и увидеть уникальные винные погреба.

Не менее впечатляет архитектура: главный символ города – церковь Святого Мартина, величественное сооружение с готическими башнями, а рядом – десятки каменных домов с красочными витражами и узорчатыми крышами.

Особую славу Кольмар получил благодаря рождественским ярмаркам, которые называют одними из самых красивых в Европе. Зимой город превращается в световую феерию: елки, огоньки, аромат корицы и горячего вина создают атмосферу настоящего чуда.

По словам экспертов из Riviera Travel, Кольмар – идеальное направление для путешествия в межсезонье. В это время здесь меньше туристов, мягкий климат и можно насладиться городом без спешки.

Среди самых интересных локаций:

Старая часть города (Vieux Colmar) – с ремесленными лавочками, где продают эльзасский сыр, шоколад и деревянные сувениры;

Музей Унтерлиндена – с коллекцией искусства от средневековья до современности;

Рынок Marché Couvert – гастрономическое украшение, где стоит попробовать пирожные кугельгоф и местные вина.

Кольмар также удобно посетить во время путешествия в Страсбург, ведь города расположены менее чем в часе друг от друга. Кольмар – это живой музей под открытым небом, где история, гастрономия и сказочный колорит сочетаются в идеальное путешествие.

OBOZ.UA также рассказывал, почему стоит выбрать для осеннего путешествия город Страсбург.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.