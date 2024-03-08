Нетипичные места Львова: куда съездить на уикенд

Когда классические маршруты Львова изучены, туристы направляются к необычным достопримечательностям. Куда именно следует попасть – читайте ниже.

Пластилиновый дом

Локация находится недалеко от Лычаковского парка. Это обычное жилое здание, которое владелец превратил в настоящее произведение искусства. Постройка чем-то напоминает работы Антонио Гауди. Хозяин утверждает: идея перевоплощения пришла во сне.

Замысел воплотил львовский архитектор Николай Сеник. Дом выглядит как из кадра какого-то мультфильма. Добраться до места можно на трамвае №2. Вставайте на остановке Богдана Котика.

Двор потерянных игрушек

По улице Князя Льва находится следующая нетипичная локация. Это самодельный музей стареньких кукол, мишек, сломанных автомобилей. Все началось с небольшой коллекции местного жителя. Впоследствии инициативу подхватили соседи мужчины.

Кстати, каждый может присоединиться к уличному выставочному залу. Стоит просто принести ненужную игрушку.

Фабрика повидла

Новое артпространство Львова. Здесь планируют проводить культурные коллаборации, художественные проекты, театральные представления, концерты и фестивали. В прошлом сооружение служило промышленным объектом. Потом долго стояла без дела. В 2015 его заметил и выкупил меценат науки Гаральд Биндер. Кстати, мужчина изучает историю Восточной Европы и Украины.

В ноябре прошлого года Jam Factory Art Center наконец-то открылся. В настоящее время в обновленном помещении проходит первая выставка, посвященная искусству во время войны.

Артпространство находится на улице Богдана Хмельницкого, 124.

Львовская цитадель

Сооружение является примером фортификационного искусства XIX века. Бастион имеет четыре круглых башни и трехэтажную казарму. Все близлежащие здания расположены на холмах.

В 1918 году цитадель защищала столицу ЗУНР. Во время Второй мировой войны немцы превратили ее в концентрационный лагерь. В 1950-х большевики разместили в башнях склады химического оружия и производственного объединения "Электрон". Также здесь находились части пограничного военного округа.

К сожалению, не все башни хорошо сохранились до наших дней. Наилучший вид имеет главная из них, которую превратили в гостиницу. От второй остались только развалины. Третья держится, ее состояние удовлетворительное.

Локация находится в Галицком районе города, на Грабовского, 11.

Уличная галерея

В 2015 году во Львове начало функционировать автопространство под открытым небом. До войны здесь постоянно обновляли работы граффити художников. Каждая выставка была посвящена определенной теме. Последний раз реализовали проект "Независимо/Выход". Рисунки нанесли в 2021 году, после этого их не меняли.

Кстати, стены, где размещены иллюстрации, принадлежат "Львовводоканалу". Предприятие совсем не против, чтобы их украшали современные шедевры. Каждый год компания готовила "белый лист" за свой счет.

Локация находится на Замарстыновской, 29.

Деревянная церковь на Сыхове

Храм Пресвятой Троицы стоит с 1654 года. Ему удалось пережить войны и революции. Здание действительно уникально, ведь внутри сохранилась неповторимая стенопись. В Украине осталось всего пять образцов таких сооружений.

Церковь построили по приказу Богдана Хмельницкого. Интересно, что деревянный каркас возведен на каменном фундаменте. Сама святыня сделана из соснового сруба и перекрыта гонтом. Помещение освещает открытый фонарь XVIII века.

Обратите внимание! Святыня работает только в воскресенье с 7:30 до 19:30.

Ретро-гараж

На территории площадью 500 квадратных метров находятся четыре экспозиции из прошлого. Здесь можно увидеть автомобили, велосипеды, скутеры, коллекцию номерных знаков, деревянную карету, довоенное такси и полицейскую машину. Кстати, это старейший ангар и депо в Украине.

Ищите Ретро-гараж по адресу улица Дмитрия Витовского, 57 А. Локация открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00.

Дом-кроссворд

На улице Академика Андрея Сахарова можно увидеть уникальную многоэтажку. На ее стенах нарисованы знакомые нам клеточки. Раньше до шарады раздавали буклеты с вопросами. Кто не мог решить загадку, приходил к дому ночью. В темное время постройка подсвечивалась. Тогда проявлялись буквы, нанесенные специальной краской.

Дом вошел в топ-10 самых удивительных современных построек Европы.

Львов умеет удивлять и каждый раз по-новому. Если вы еще не посещали эти локации, обязательно съездите к ним по случаю.

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