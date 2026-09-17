Неожиданный выбор: эксперты назвали самые дешевые города Европы для осеннего отпуска

Эксперты назвали десять европейских городов, которые могут стать удачным выбором для бюджетного осеннего путешествия. Рейтинг составлен на основе данных о поиске авиабилетов и отелей в августе 2026 года для поездок в период с 15 сентября по 15 ноября.

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Среди вариантов оказались как традиционно дорогие туристические центры, так и города, где осенью можно отдохнуть по более умеренным ценам. Особенно выгодными эксперты Travel + Leisure считают направления Центральной и Восточной Европы, тогда как Рейкьявик называют хорошим вариантом для короткого путешествия.

Рейкьявик, Исландия

Средняя цена отеля – $265 за ночь (11 400 грн).

Столица Исландии занимает первое место в списке благодаря относительно доступным авиаперелетам и возможности увидеть одно из главных природных чудес страны – северное сияние. Осенью сезон этого явления постепенно набирает обороты, а туристов становится меньше, чем в разгар лета.

Сам Рейкьявик можно исследовать пешком, прогуливаясь по красочным улицам и набережной. Чтобы сэкономить, туристы могут посетить городские геотермальные бассейны, а за пределами столицы – отправиться к водопадам Сельяландсфосс и Скоугафосс или на черные пляжи южного побережья.

Копенгаген, Дания

Средняя цена отеля – 243 доллара за ночь (10 400 грн).

Осенью Копенгаген становится спокойнее после окончания летнего туристического сезона. Умеренная температура позволяет с комфортом гулять по городу, который славится развитой велосипедной инфраструктурой, парками и исторической архитектурой.

Осенний Копенгаген – идеальное время для знакомства с датской культурой "хюгге" – уютными кафе, магазинами и ресторанами. В октябре парк аттракционов Tivoli Gardens традиционно украшается осенними декорациями с тыквами и тематическими украшениями к Хэллоуину.

Мадрид, Испания

Средняя цена отеля – $241 за ночь (10 400 грн).

После жаркого лета столица Испании осенью становится гораздо более комфортной для длительных прогулок. Температура снижается, туристический поток ослабевает, а парки Мадрида окрашиваются в золотые и янтарные оттенки.

Одним из лучших мест для осенней прогулки является парк Ретиро. Также туристы могут посетить культурные мероприятия, музеи, театры и концерты. Чтобы сэкономить, стоит обратить внимание на городские рынки, недорогие тапас-бары и возможность устроить пикник в одном из парков.

Дублин, Ирландия

Средняя цена отеля – 253 доллара за ночь (10 900 грн).

Осенью в столице Ирландии царит особая атмосфера. Зеленые городские пространства постепенно меняют цвет, а улицы становятся менее переполненными после окончания летнего сезона.

Для прогулок прекрасно подходят Феникс-парк и парк Сент-Стивенс-Грин. Вечером можно посетить спектакль в историческом театре Gaiety Theatre или концерт. Меньшее количество туристов осенью также позволяет спокойнее прогуливаться по старинным кварталам, рассматривать георгианскую архитектуру и знакомиться с традиционной атмосферой местных пабов.

Цюрих, Швейцария

Средняя цена отеля – $199 за ночь (8 600 грн).

Швейцария традиционно считается дорогостоящим направлением, однако осенний Цюрих может оказаться более привлекательным по цене. В этот период город становится спокойнее, а деревья вокруг озера меняют цвет на золотой, оранжевый и красный.

Полюбоваться осенними пейзажами можно во время прогулки на лодке или подъема на гору Утлиберг. В самом городе стоит прогуляться по Старому городу с его мощеными улочками. В конце сентября и в начале октября туристы также могут попасть на мероприятия Цюрихского кинофестиваля.

А когда температура понижается, самое время попробовать традиционное швейцарское фондю.

Прага, Чехия

Средняя цена отеля – $167 за ночь (около 7 200 грн).

Прага – один из самых интересных вариантов для тех, кто хочет совместить атмосферу старинного европейского города с относительно доступным проживанием. Осенью здесь сохраняется комфортная погода, а готические башни, старинные дома и мощеные улицы особенно живописно смотрятся на фоне осенней листвы.

Чтобы полюбоваться панорамным видом на город, можно подняться на Петршин. Еще один вариант – прогулка возле Пражского Града. Осенью в Чехии также появляется молодое вино "бурчак", а в октябре проходит фестиваль Signal, во время которого городские здания и общественные пространства превращаются в масштабные световые инсталляции.

Барселона, Испания

Средняя цена отеля – $274 за ночь (около 11 800 грн).

Барселона летом привлекает огромное количество туристов, однако осень может оказаться более комфортным временем для знакомства с городом. Погода становится мягче, поэтому туристам легче проводить целый день на свежем воздухе.

Осенью можно спокойно посетить знаковые творения Антонио Гауди, прогуляться по парку Гуэль, набережной и бульвару Ла Рамбла. В городе также проходят масштабные культурные мероприятия, в частности фестиваль Ла Мерсе в конце сентября и Барселонский джазовый фестиваль.

Октябрьским бонусом для поклонников архитектуры становится 48H Open House Barcelona – мероприятие, в ходе которого некоторые здания и пространства, обычно закрытые для посетителей, открывают свои двери.

Милан, Италия

Средняя цена отеля – $328 за ночь (около 14 000 грн).

Для поездки в Милан осенью особенно важно правильно выбрать дату. Эксперты советуют планировать отдых непосредственно до или после Миланской недели моды, которая в 2026 году пройдет с 22 по 28 сентября. В это время город принимает представителей индустрии моды, а цены на проживание могут быть значительно выше.

По окончании мероприятия в Милане становится спокойнее. Туристы могут прогуляться по парку Семпионе или BAM, посетить знаменитый Дуомо и прогуляться по магазинам модного квартала Quadrilatero della Moda.

Будапешт, Венгрия

Средняя цена отеля – 170 долларов за ночь (около 7 300 грн).

Будапешт осенью особенно привлекателен благодаря термальным купальням. Когда воздух становится прохладнее, горячая вода под открытым небом превращается в одну из главных достопримечательностей венгерской столицы.

Туристы могут посетить историческую купальню Сечени, прогуляться по осеннему городскому парку или подняться на гору Геллерт, чтобы полюбоваться панорамным видом на Дунай. Еще одним вариантом для спокойной прогулки является остров Маргит с пешеходными и велосипедными маршрутами.

А перекусить во время прогулки можно традиционным венгерским kürtőskalács – сладкой выпечкой, которую часто продают прямо на улицах.

Стамбул, Турция

Средняя цена отеля – $124 за ночь (около 5 300 грн).

Стамбул может стать одним из самых интересных вариантов для осенней поездки, особенно учитывая сравнительно низкую среднюю стоимость отеля в рейтинге. Более прохладная погода позволяет с большим комфортом исследовать этот огромный город, расположенный сразу в двух частях света.

Туристам рекомендуют посетить собор Святой Софии и дворец Топкапы, а также прогуляться по Гранд-базару и Египетскому базару. Отдельным развлечением может стать прогулка на лодке по Босфору, который разделяет европейскую и азиатскую части Стамбула.

Для осенних пейзажей подойдут парк Эмирган и Белградский лес. А гастрономическая часть поездки тоже меняется в зависимости от сезона: осенью в местных ресторанах стоит обратить внимание на сезонную рыбу, в частности люфера и пеламиду.

OBOZ.UA ранее писал, почему осенью стоит посетить Испанию.

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