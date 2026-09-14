320 солнечных дней: туристам порекомендовали доступное направление в Испании

Испания остается одним из самых популярных туристических направлений Европы, однако отдых в Мадриде или Барселоне может оказаться не из дешевых. Тем, кто хочет увидеть историческую Испанию, попробовать традиционные тапас и при этом не потратить слишком много, советуют обратить внимание на Гранаду.

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Город расположен в Андалусии, у подножия гор Сьерра-Невада. По словам экспертов Travel and Leisure, у Гранады есть ещё одно важное преимущество – она более доступна, чем многие крупные испанские города, но при этом не уступает им по атмосфере и количеству интересных мест.

Почему стоит поехать в Гранаду

Гранада имеет тысячелетнюю историю, следы которой можно увидеть буквально на каждом шагу. В городе сохранились памятники разных эпох – от мавританских дворцов до христианских соборов.

Главной туристической достопримечательностью считается Альгамбра – огромный дворцово-фортификационный комплекс, который является одним из самых известных образцов исламской архитектуры в Европе.

Не менее интересна Гранадская катедра, построенная в XVI веке на месте бывшей мечети. Внутри можно увидеть высокий купол, фрески и роскошное убранство.

Фламенко в пещерах Сакромонте

Еще одно место, которое рекомендуют не пропустить, – исторический район Сакромонте, известный пещерными домами и культурой местных цыган.

Именно здесь можно увидеть особый вид фламенко – замбру, традицию, передаваемую из поколения в поколение. Часть выступлений проходит прямо в пещерах с побеленными стенами, что создает особую атмосферу.

Для неспешной прогулки также подойдет старинный мавританский квартал Альбайсин. Его узкие улочки, старые дома и холмы позволяют буквально окунуться в историю города.

Гастрономический туризм

Город славится своей гастрономической культурой. Здесь можно найти множество небольших баров, где подают традиционные тапас – небольшие закуски к вину или пиву.

Среди классических вариантов – крокеты, испанская тортилья, ветчина, сыр, морепродукты и жареная рыба.

Одним из старейших заведений города является Bodegas Castañeda, работающий с 1927 года. Также популярностью пользуются бары, специализирующиеся на морепродуктах, а на десерт туристам рекомендуют попробовать чурос с горячим шоколадом.

Когда лучше ехать

Лучшими сезонами для поездки в Гранаду считаются весна и осень. В это время нет изнурительной летней жары, а туристов обычно меньше, поэтому осматривать достопримечательности гораздо комфортнее.

Весной в городе проходят традиционные праздники, в частности Cruces de Mayo с цветочными композициями и танцами. Осенью можно попасть на кинофестиваль, а в сентябре здесь также чествуют покровительницу города – Деву Марию де лас Ангустиас.

Как добраться и передвигаться по городу

Аэропорт Федерико Гарсия Лорка Гранада-Хаэн расположен примерно в 20 минутах езды от центра. Большинство рейсов сюда – внутренние, поэтому иностранные путешественники часто летят с пересадкой через Мадрид или Барселону.

До Гранады также можно добраться на поезде. Путь из Мадрида занимает примерно четыре часа, а из Барселоны – от шести до восьми.

Сам город удобнее всего осматривать пешком. Во многих старых кварталах узкие улочки, а с парковкой могут возникнуть сложности. Для более длинных маршрутов курсируют автобусы, которые охватывают большую часть города.

Гранада подойдет тем, кто ищет сочетание истории, солнечной погоды, хорошей кухни и более доступных цен. А благодаря близости Сьерра-Невады туристы могут легко совместить городской отдых с поездкой в горы.

OBOZ.UA ранее писал, почему стоит посетить Валенсию.

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