Необычные монументы Украины: какие достопримечательности стоит увидеть каждому

Наверное, среди всех мемориалов, разбросанных по территории нашего государства, мы знаем только единицы. Конечно же, это скульптуры, посвященные выдающимся личностям: Тарасу Шевченко, Богдану Хмельницкому или, например, основателям Киева. Но есть множество памятников, о которых мы или не слышали вовсе, или только имеем поверхностное представление. Хотя они удивительны и имеют свою интересную и неповторимую историю.

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Памятник "Жене моряка", Одесса

2 сентября 2002 года, в День города, был открыт новый монумент, символизирующий любовь, верность и терпение. Скульптура изображена в виде молодой женщины с маленьким мальчиком, которые выглядывают родного человека из далекого горизонта.

Но на самом деле прекрасная "жемчужина" посвящена не только женщинам мореплавателей, но и всем жителям, которые когда-то, к сожалению, не дождались своих мужчин. Она олицетворяет страдания девушек, провожавших корабли Черноморского флота, которые в 1941 году шли на Севастополь. Боль людей, которым так и не пришлось увидеть возвращение "Нахимова" и затонувшего танкера "Туапсе".

Созданием шедевра занимался известный одесский скульптор Александр Токарев. Ему удалось передать весь замысел. Поэтому здесь, рядом с фигурой жены и ребенка, чувствуешь весь спектр эмоций: от приятного волнения, которое бывает в моменты ожидания, до отчаяния.

Памятник Галушке, Полтава

Этот необычный монумент известен во всем мире. Он считается символом города, а еще его настоящим талисманом. По замыслу скульпторов Николая Цыся и Анатолия Чернощекова, композиция символизирует благосостояние и обилие полтавских семей.

На обширном постаменте стоит огромная тарелка с национальной едой. В ней насчитывается 12 галушек. Это прямая отсылка к количеству постных блюд, которые готовятся на Щедрый вечер. Возле миски располагается огромная ложка.

Эта скульптура была открыта ко Дню рождения известного драматурга Николая Гоголя 1 апреля 2006 года. Сейчас возле подноса с клецками проводят фестиваль, посвященный этому блюду. Здесь, как и положено, можно отведать вкусные блюда, принять участие в соревнованиях, а также просто полюбоваться открывающимися с смотровой башни видами. Она возведена совсем рядом, всего в нескольких метрах отсюда.

Памятник скрипачу, Харьков

На крыше старинного дома возвышается бронзовый юноша, играющий на скрипке. Харьковчане говорят: если человек влюблен, то он обязательно почувствует мелодию своим сердцем. По легенде, на кровле изображен не просто молодой парень, а студент консерватории, когда-то решивший прокричать на весь мир о своей любви. Чтобы удивить свою девушку, он залез на самую высокую точку района и, рискуя жизнью, сыграл для возлюбленой.

Согласитесь, такое предание добавляет какой-то романтики и украшает нашу жизнь. Фактически ж, по замыслу автора Сейфаддина Гурбанова, монумент олицетворяет молодежь, наделенную талантом.

Памятник рюкзаку, Львов

Эта необычная скульптура была установлена в 2012 году во дворе географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Она является символом, объединяющим всех экспедиторов, совершивших множество необходимых открытий.

Возле рюкзака находятся туристические ботинки, спальный мешок и коврик. Сама композиция изготовлена не из камня, как мы привыкли, а из железа. Кстати, студенты вуза утверждают: если потереть обувь, обязательно сбудется вожделенное путешествие. А тем, кто хочет сдать экзамен на хорошую оценку, нужно примерить ранец перед началом сессии.

Памятник салу, Ромны, Сумская область

У наших людей с юмором все хорошо. Даже в трудные времена мы улыбаемся и не взираем на проблемы. Хотя монумент открыли еще в 2000 году, он актуален и сейчас. На постаменте сидит откормленная свинка. Ниже выбита надпись: "От искренних украинцев".

Поговаривают, что скульптуру установили просто так. Но существует и другое мнение. Когда-то давно в этой местности проживали наши предки, постоянно страдавшие от набегов монголо-татар. Захватчики забирали все, что видели, кроме свиней. Именно благодаря этим домашним животным удавалось выживать и продолжать свой род.

К слову, это не легенда, а подтвержденные факты. На месте раскопок найдено множество свиных костей.

Памятник Деруну, Коростень, Житомирская область

Осенью 2009 года во время международного фестиваля был открыт этот гранитный шедевр. Вкусное блюдо расположено в маленьком горшке, который дымится и шкварчит. Сам котел стоит на невысоком постаменте.

Как видите, в Украине множество необычных монументов. Мы назвали лишь малую часть из них. Поэтому записывайте эти скульптуры в туристический планер и посетите их. Мы уверены, вы будете приятно удивлены.

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