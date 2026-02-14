Необитаемый остров в Европе каждые 6 месяцев меняет государство, которому принадлежит: как так получилось

Представьте себе крошечный и совсем необитаемый остров в Европе, который каждые шесть месяцев официально меняет свою национальную принадлежность. И такое место действительно существует, даже может похвастаться увлекательной историей несмотря на свои миниатюрные размеры.

Видео дня

Как пишет The Sun, речь идет об Острове Фазанов – уникальном месте под совместным управлением двух разных стран, которое стало свидетелем выдающегося исторического события. Его длина составляет всего 200 метров, а ширина – 40 метров. Он находится посреди реки Бидасоа, буквально в шаге от цивилизации: всего в 10 метрах от испанского города Ирун и в 20 метрах от французского Андая.

Примечательно, что несмотря на свое название, остров не является домом ни для одного фазана. Его населяют только кряквы с зелеными гребешками и некоторые перелетные птицы.

Свидетельство его захватывающей исторической роли находится в самом центре острова. Там возвышается монолит, установленный в честь подписания Пиренейского мира, которое состоялось 7 ноября 1659 года. Надпись на этом памятнике сделана на двух языках: с одной стороны на испанском, а с другой – на французском. Момент, в честь которого установлен этот памятник, был действительно поворотным, ведь Пиренейский мирный договор положил конец франко-испанской войне, истощавшей обе страны более 24 лет. Еще через год это событие закрепили династическим браком французского короля Людовика XIV и дочери короля Филиппа IV, Марии Терезии Испанской, что помогло окончательно установить границу между государствами.

Как символ вечного мира, стороны приняли необычное решение: остров, на котором состоялось историческое подписание, находится под властью Испании с 1 февраля по 31 июля, а с 1 августа по 31 января переходит под юрисдикцию Франции. Во время официальной передачи полномочий военные обеих сторон проводят парады вокруг монолита, после чего мирно меняют управление.

Обычным посетителям вход на остров строго запрещен, за исключением нескольких дней в году, да и то преимущественно для военного персонала. Однако иногда остов все же открывают для публики – происходит это в дни чествования его исторического и культурного наследия. Однако случаются такие события крайне редко. Тем не менее, время от времени, когда река Бидасоа мелеет, до уникального клочка суши можно добраться пешком со стороны Испании.

В последнее время это историческое место оказалось в центре современной трагедии. Все больше мигрантов пытаются использовать реку Бидасоа, чтобы нелегально попасть из Испании во Францию. Многих видели во время попыток переплыть реку, однако из-за непредсказуемых течений в приливном канале некоторые из них тонут. По данным местной общественной организации Irungo Harrera Sarea, ежедневно около 30 мигрантов прибывают в Ирун, ища путь на север, во Францию.

Местный археолог Пиа Алкаин Сорондо в интервью BBC метко заметила: "Это место все еще остается символом надежды для многих, но одновременно оно является и смертельной ловушкой".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город признали самым безопасным мегаполисом в мире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.