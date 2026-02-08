Точно стоит внимания: какой город самый безопасный в мире

Планируя идеальный отпуск, туристы обычно фокусируются на поиске комфортных отелей, изысканных ресторанов и достопримечательностей. Однако базовым критерием, который часто становится решающим при выборе направления, остается уровень личной безопасности в иностранной стране.

Недавно страховая компания Berkshire Hathaway Travel Protection представила свежий отчет, в котором проанализировала самые защищенные города мира для проживания и визитов, пишет Travel + Leisure. Рейтинг базируется на мнениях более 1500 опытных путешественников, которые оценивали локации по многим параметрам: от доступности медицинской помощи до риска террористических угроз.

По результатам анализа, первую строчку уверенно занял Рейкьявик, продемонстрировав лучшие показатели инклюзивности и безопасности. Эта исландская столица сумела опередить такие признанные центры, как Дубай, Сеул и Копенгаген.

Секрет исландского спокойствия

Высокий статус Рейкьявика как зоны, свободной от насильственных преступлений, обусловлен прежде всего уникальным социальным устройством. Имея население около 135 тысяч человек, город сохраняет атмосферу тесной общины, где царит взаимопомощь и прочная система социальной защиты. Серьезные правонарушения, такие как нападения или ограбления, являются чрезвычайно редким явлением для исландцев, что подтверждается данными индекса безопасности GeoSure. Высокий уровень общественного доверия позволяет как местным жителям, так и туристам чувствовать себя комфортно в любом районе города в любое время суток.

Особое очарование города заключается в его компактности и доступности. Путешественники могут спокойно гулять по красочным улочкам, рассматривая бутики и уютные кафе без лишнего волнения за собственные вещи. Культурный досуг здесь также на высоте: посетители могут насладиться концертами в современном зале Harpa на набережной или окунуться в историю в Национальном музее Исландии.

Природа как продолжение безопасного пространства

Безопасность в Исландии не ограничивается пределами столицы, ведь за её окрестностями путешественников ждут легендарные природные сокровища. Благодаря налаженной инфраструктуре, туристы имеют легкий доступ к геотермальным бассейнам Голубой лагуны и величественным водопадам знаменитого "Золотого кольца". Даже путешествия к массивным ледникам Лангйокюдль или Ватнайокюдль считаются безопасными при условии соблюдения базовых правил, что делает страну идеальным местом для экотуризма.

Для тех, кто хочет настоящих приключений, Исландия предлагает кольцевую дорогу, которую можно комфортно преодолеть примерно за десять дней. Зимой этот путь ведет к магическому северному сиянию и хрустальным пещерам, а летом — к зеркальным водам ледниковой лагуны Йокюльсарлон. Сочетание стабильного правопорядка и дикой, первозданной природы делает Рейкьявик и всю страну приоритетным выбором для безопасных путешествий в 2026 году.

