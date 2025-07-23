Неклассический маршрут по Тернопольщине: 6 древних замков, о которых вы могли не знать

В первой части я рассказывала о лучше всего сохранившихся замках – Збараж и Скалат.

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Теперь предлагаю отправляться дальше: к романтическим руинам, панорамам на закате, водопадам, легендам и, возможно, неожиданным встречам.

Замок в Скале-Подольской

На скалистых берегах реки Збруч стоят остатки крепости – остатки дворца, фрагменты стен и пороховая башня.

Оборонительный замок здесь существовал еще в начале XIV века.

По легенде, на этом месте когда-то было языческое святилище, и волхвы прокляли землю, когда их оттуда выгнали. Мол, не будет здесь порядка. И, несмотря на прекрасное стратегическое расположение (на горе, в окружении скалистого каньона реки), он на протяжении XIV – XVII вв. был много раз взят то татарами, то волохами, то турками и каждый раз полностью разрушался. Но горожане восстанавливали его вновь и вновь!

В XVIII веке здесь построили барочный дворец, но его уничтожила молния. С тех пор территорию не восстанавливали.

Замок сейчас – это живописные руины в аварийном состоянии. Поэтому посещать нужно осторожно.

Вход – свободный.

Парковка у ворот.

Червоноградский замок

Здесь не осталось много: только руины каменного замка и дворца XVII века. Во время Первой мировой войны дворец получил серьезные повреждения и уже не был восстановлен. Окончательное разрушение произошло в годы Второй мировой войны. На сегодня сохранились лишь две башни, которые также находятся в значительно поврежденном состоянии.

Так, когда-то один из крупнейших замков Подолья теперь – лишь величественные руины, которые выглядят эффектно среди пейзажей Подольских Товтр. Две башни, скалистые склоны, рядом – руины костела Вознесения Девы Марии XVII в. и Джуринский водопад, самый высокий равнинный водопад в Украине. К замку ведет узкая дорога через село Нырков и 2-3 км грунтового серпантина.

Въезд на территорию – 50 грн, и очень не советую ехать в дождь – глинистая дорога становится скользкой.

Бучачский замок

Когда-то величественная крепость XIV века имела три башни и массивные стены. Сегодня – только руины, которые все еще поражают. По легендам, под замком существует система подземных ходов, а где-то среди них – сокровища рода Потоцких.

Так это или нет – не известно, впрочем, у Бучача есть чем похвастаться и кроме развалин древнего замка.

Чортковский замок

Возведен в XV веке: сначала деревянный, впоследствии каменный. Принадлежал семьям Гольских и Потоцких, сейчас закрыт на реставрацию, поэтому осмотреть можно только снаружи. Ждем открытия!

Микулинецкий замок

В 1550 году Анна Йорданова возвела на месте деревянной крепости каменный замок для защиты от татар. В XVIII в. замок попал в руки Потоцких и потерял оборонительную функцию.

Сейчас замок выглядит аварийным, он закрыт для посещения, однако в глаза бросаются новые пластиковые окна в древних стенах и припаркованные авто во дворе. И здесь есть интересная история: еще с 1920-х графиня Юзефа Рей оставила здесь жить свою служанку Анну с детьми. С тех пор семья Анны живет в этих стенах.

К замку можно подойти с дороги, осмотреть снаружи. А если иметь время и достаточно коммуникативных навыков, то возможно и зайти внутрь :)

Парковка не организована, но остановиться можно.

Кременецкий замок

Почти тысячу лет назад, в 1064 году, здесь возвели первую крепость. Она видела княжеские походы, атаки монголо-татар, а в XVI веке расцвела под властью королевы Боны Сфорцы – жены польского короля Сигизмунда І. Бона была женщиной сильной, амбициозной, с итальянской страстью, и именно при ее участии в городе появились костелы, школы, а замок превратился в неприступную крепость.

В 1648 году крепость взяли штурмом казаки Максима Кривоноса, после чего она уже никогда не восстанавливалась. Но даже руины поражают – их сила, масштаб и расположение дарят настоящее ощущение величия.

Сегодня Замковая гора – часть национального парка "Кременецкие горы". И если вы скучаете по Крыму – вам сюда. Скалы, ароматы сосны, стремительный серпантин, виды – все напоминает дорогу-подъем на Ай-Петри.

Высота над уровнем моря – почти 400 м.

Подъем маркированный, но готовьтесь к брусчатке и грунтовой дороге.

Крепость на Замковой горе в Кременце – одна из самых живописных локаций области.

Сюда стоит подняться хотя бы ради панорамы: с высоты открывается вид на весь город и окружающие холмы.

Вход на территорию: 20 грн.

Парковка на горе: 20 грн.

Путешествие по замкам Тернопольщины – это отличный вариант для многодневной поездки.

Не бойтесь сворачивать с проторенных путей, останавливаться на закате солнца у старых стен, слушать шепот ветра в башнях и придумывать собственные истории. Ведь именно такие путешествия – самые ценные.

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