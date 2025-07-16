Открывая Тернопольщину: лучше всего сохранившиеся замки, которые вы должны обязательно увидеть

Больше всего замков, дошедших до нашего времени, 34 из 116, сохранилось в Украине на Тернопольщине. Крепости встречаются здесь чуть ли не в каждом городке. Некоторые из них давно популярны, другие же – до сих пор остаются в стороне от массового туризма. Збараж, Скалат, Чортков, Червоноград, Кременец, Микулинцы, Теребовля, Скала-Подольская, Бучач – лишь несколько из многих точек на карте, где сохранились оборонительные сооружения, способные удивить даже бывалых путешественников.

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И несмотря на такую концентрацию исторических памятников, Тернопольщина до сих пор является одним из самых недооцененных туристических регионов Украины. Именно поэтому стоит отправиться в путешествие по этим местам сейчас – чтобы увидеть собственными глазами наследие, которое до сих пор стоит среди холмов, рек и городков с многовековой историей. И – пока что – без толп туристов!

Предлагаю начать путешествие с двух наиболее сохранившихся замков области – Збаражского и Скалатского. Оба имеют интересную историю, туристическую инфраструктуру и могут вдохновить на следующие путешествия по замкам Тернопольщины.

Скалатский замок

Всего в 30 км от Тернополя расположен городок Скалат.

Первое упоминание о нем – середина XVI века. Как и во многих городах Подолья, здесь сохранился замок. Официально датой его основания считают 1630 год, хотя археологические данные свидетельствуют о том, что укрепления были здесь еще раньше.

Замок неоднократно разрушался и отстраивался. Сейчас сохранились четыре угловые башни (две из них открыты для посещения), крепостные стены, ров и подземелья. Дворец в стиле барокко XVII века, который когда-то был на территории, к сожалению, не сохранился, а его размеры можно только представить по остаткам фундамента. Сейчас башни открыты для посещения, в них проводятся временные и постоянные экспозиции.

Несмотря на отличное состояние, удобный подъезд и близость к областному центру, замок остается почти безлюдным.

Но внешне он ничем не хуже своих европейских ровесников, куда выстраиваются очереди туристов со всего мира!

Вход – 80 грн .

. Парковка рядом

Збаражский замок

Одна из самых известных и лучше всего сохранившихся крепостей Тернопольщины – Збаражский замок, расположенный на окраине одноименного города, на Замковой горе. Его современный вид сформировался в первой половине XVII века, когда польские магнаты Збаражские пригласили итальянского архитектора Винченцо Скамоцци для возведения оборонной резиденции. Замок спроектирован по канонам ренессансной фортификационной архитектуры: с квадратным внутренним двором, четырьмя бастионами по углам, рвом с водой и земляным валом по периметру.

Крепость неоднократно становилась ареной боевых действий. В 1649 году она выдержала длительную осаду войска Богдана Хмельницкого, но впоследствии таки претерпела значительные разрушения во время набега турецких войск.

В течение XIX–ХХ веков замок постепенно приходил в упадок, но со временем его удалось возродить. Сегодня, после масштабной реставрации, это – одна из самых выразительных архитектурных жемчужин Тернопольщины: ухоженная крепость с живым музейным и культурным пространством.

Интерьеры дворца воссозданы с вниманием к исторической достоверности – в залах размещена старинная мебель, зеркала, часы и другие вещи эпохи.

В крепости действует краеведческий музей с тематическими выставками, знакомящими с прошлым замка и региона. В экспозиции – археологические артефакты, макет замка, бытовые вещи, вышитая одежда, оружие, живопись и авторские резные работы.

Подземелья открывают другое измерение истории – здесь представлены орудия пыток. В выставочных залах можно увидеть коллекцию корон, скульптуры на казацкую тематику и сменные экспозиции, которые постоянно обновляются.

Дорога из Тернополя без нюансов.

Есть обустроенная парковка.

Вход: 130 грн.

Советую закладывать на посещение минимум 2 часа

Это только начало.

Дальше будет больше: романтические руины, замки, стоящие на краю пропасти, и даже те, в которых до сих пор живут люди. Во второй части маршрута – Чортков, Бучач, Микулинцы, Кременец и легендарный Червоноградский замок.