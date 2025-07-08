Волшебные пейзажи и атмосфера прошлых эпох: чем способен удивить дворец Бадени на Тернопольщине

Подальше от привычных автомобильных трасс, в живописной местности на Тернопольщине, в окружении холмов и лесов, стоит заброшенный шедевр архитектуры – дворец Бадени. Когда-то это была настоящая жемчужина, сияющая элегантностью венского ренессанса. Теперь же его стены молчат, а оконные проемы кое-где забиты фанерой.

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Дворец, возведенный в начале XX века, когда-то поражал своей нарядностью, симметрией, богатым декором и просторными залами. А ризалиты и фигурная крыша придавали ему особую изысканность. Его окружал роскошный парк на 200 гектаров, где можно было гулять часами. Говорят, что до 1939 года за парком ухаживало 30 садовников! Сегодня от того величия остались лишь обшарпанные стены, напоминающие о былой славе.

Село Коропец в Тернопольской области, где расположен дворец, до 1615 года принадлежал польской короне, затем эти земли переходили от одной благородной семьи к другой, пока в 1893 году имение не купил граф Станислав Бадени и не перестроил дворец до того вида, который сохранился до сих пор.

Путь к дворцу Бадени – это отдельная история. Километры разбитой дороги, серпантином вьющейся среди холмов, могут испытать на прочность любой автомобиль (или нервы автомобилиста). Вероятно, я бы назвала эти "дороги" худшими в моей жизни. Но те, кто преодолеет этот путь, будут вознаграждены волшебными видами и возможностью почувствовать атмосферу прошлых эпох.

Стоит ли ехать в Коропец, чтобы увидеть дворец Бадени? Это вопрос, который каждый должен решить для себя. Но если вы любите историю, архитектуру, то это путешествие оставит незабываемые впечатления.