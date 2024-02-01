Неизведанная Швейцария: небольшие города, в которых стоит побывать

Среди горных хребтов и живописных долин располагается страна, в которую нужно попасть хотя бы раз в жизни. Ее пейзажи, курорты, архитектурное наследие – вот, что привлекает туристов. Многие из путешественников готовы "душу продать", лишь бы приехать сюда. И мы их прекрасно понимаем.

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Если вы планируете поездку в Швейцарию, мы рекомендуем заранее составить маршрут. И по нашему скромному мнению, знакомство с республикой следует начинать с маленьких поселений. Именно в них сконцентрированы самые лучшие аттракции.

Моркоте

С одной стороны, этот населенный пункт ничем не отличается от других поселков Швейцарии. С другой – в 2016 году он был признан самым красивым городком страны. Мы даже не представляем, какими критериями руководствовалось жюри, но точно знаем, почему сюда едут туристы.

Моркоте расположено на берегу озера Лугано, а его окрестности обрамлены горными хребтами. Дома здешних жителей уютно обосновались у водоема. Издалека кажется, что избушки словно плавают. Именно эти виды влюбляют в себя с первого взгляда.

Мы советуем не бежать сразу же в исторические локации, а просто пройтись по поселку. Здесь каждый переулок заслуживает вашего внимания. В Моркоте прекрасно сохранились шедевры архитектуры XIII – XVI веков. Обязательно посетите церковь Санта-Мария-дель-Сассо, Ботанический парк и Художественный музей.

Штайн-ам-Райн

Еще один живописный городок, раскинувшийся у водоема. На самом деле, он совсем крохотный. Есть только одна центральная улица, где красуются старинные застройки. В остальном – обычный швейцарский населенный пункт. Но он привычен только для жителей этой страны, а вот для путешественников совсем нет.

Попадая сюда, туристы как будто оказываются в сказке. Вокруг – величественные горы, плотно покрытые снежным одеялом. Спокойная река Рейн, которая, как ребенок, играет с рыбацкими челноками. И, конечно, фахверковые домики, расписанные разными узорами. Именно они являются украшением селения.

Хотя Швейцария и не участвовала во Второй мировой войне, но из-за ошибки американских бомбардировщиков сполна испытала на себе ту боль и горе. 22 февраля 1945 года вместо приграничья Германии пилоты уничтожили Штайн-ам-Райн. Военные промахнулись на 1 километр. Однако городок восстал из пепла.

Что посетить? Музей и церковь монастыря Святого Георгия, выставочный зал Линдвурм, Главную площадь, Ратушу, местный рынок и дом Стейнбока.

Гриндельвальд

Мы уверены, что поклонники вселенной Гарри Поттера и Фантастических зверей сейчас немного шокированы. Но поселок только произносится похоже, других сходств с темным магом у него нет. Напротив, он светлый, а зимой даже белый, ведь снег плотно укрывает толстым слоем дома, горы и елки. В это время вы вообще не узнаете вечно зеленых красавиц. Их изумрудных одеяний даже не видно из-под сотканного ледяного одеяла.

Поселок считается сердцем Швейцарии. Хотя он и расположен в центре страны, туристы о нем почти не знают. Здесь вы не встретите дорогих пентхаусов или фешенебельных отелей. Ехать сюда за роскошью точно не стоит. Вы ее просто не найдете. А вот по качеству – да, вам сюда.

Вообще это круглогодичный горнолыжный курорт. Чтобы прокатиться на лыжах или сноуборде, совсем не нужно ждать холодного времени года. Трассы здесь функционируют всегда, даже летом. Но, несмотря на это, здесь все равно не так многолюдно, как на других базах отдыха.

В Гриндельвальде насчитывается 51 дорожка. 30% маршрутов рассчитаны на новичков, 50% – на спортсменов со средним уровнем и 20% – на профессионалов.

Гуарда

Это крошечное поселение имеет второе название – Шелленурсли. Такое имя ему дано в честь главного героя детской книги. Здесь даже есть маршрут, посвященный этому персонажу. Путь простирается высоко вверх и поражает видами каждого путешественника. Но, несмотря на извилистые тропы, ее легко могут пройти даже дети. Ведь преодолевать расстояние можно отдельными этапами.

Сюда стоит ехать тем, кто любит любоваться историческими постройками. Почти все домики города построены еще в начале XVII века. Шарм той эпохи ощущается на каждом шагу.

Поселение прекрасно в любое время. Но если вы попадете сюда зимой, то точно "выиграете джекпот". Именно в это время здесь проходит традиционная местная игра, в которой принимают участие все жители Гуарды. Люди бегают по окрестностям села и звонят в колокольчики для коров. Так они намекают "ледяной королеве", чтобы она не медлила и быстрее убиралась с их земли.

Лучший способ уединиться и хорошенько отдохнуть – ехать не в мегаполисы, а в маленькие городки. Именно здесь лучше ощущается настоящий швейцарский колорит.

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