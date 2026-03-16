Недооцененные города Европы: 5 увлекательных направлений

Планируя путешествие по Европе, туристы часто автоматически выбирают известные столицы, однако настоящая душа континента нередко скрывается в менее распиаренных локациях. Популярные туристические магниты часто страдают от чрезмерной толпы, высоких цен и потери настоящей атмосферы.

Видео дня

Зато альтернативные направления предлагают путешественникам искреннее гостеприимство, нетронутую архитектуру и возможность увидеть "настоящую" Европу без фильтров. Открытие таких городов позволяет получить гораздо более глубокий культурный опыт за меньшие деньги, пишет Travel Off Path.

Брашов, Румыния

Если Бухарест ассоциируется с мрачным брутализмом и шумом, то Брашов — это воплощение классической европейской эстетики. Расположенный в сердце Трансильвании, он встречает гостей извилистыми мощеными улочками, таинственными двориками и уютными кафе вокруг величественной центральной площади.

Главной духовной и архитектурной доминантой города является Черная церковь — грандиозное готическое сооружение, которое веками служило центром саксонской общины. Кроме того, всего в получасе езды расположен легендарный замок Бран, который мифы связывают с фигурой Дракулы.

Лейден, Нидерланды

Амстердам часто бывает перенасыщенным туристами и специфическими развлечениями, тогда как Лейден предлагает более утонченный и спокойный взгляд на голландскую культуру. Этот город поражает абсурдно красивыми университетскими зданиями и живописными таунхаусами с двускатными крышами вдоль каналов.

Стоит посетить старинную крепость Бурхт на холме, откуда открывается великолепный вид на водные артерии города. Лейден не выглядит как декорация для приезжих — это живой город с антикварными книжными магазинами и скрытыми внутренними двориками.

Брюгге, Бельгия

Брюссель, несмотря на статус политического центра ЕС, часто кажется слишком официальным и бюрократическим. Зато Брюгге — это идеальный шаблон средневекового города из сказочных книг. Каналы, прорезающие кирпичную застройку, фасады в стиле северного маньеризма и 87-метровая колокольня создают невероятно романтический пейзаж.

Недаром даже голливудские иконы, например Одри Хепберн, выбирали это место для отдыха. Каждый шаг здесь — это прогулка сквозь историю, зафиксированную в камне и отраженную в воде.

Берген, Норвегия

Осло — современный город, но он не дает полного представления об эпической норвежской природе. Берген идеально сочетает яркую городскую жизнь с суровой красотой скал. Гавань Брюгген, находящаяся под защитой ЮНЕСКО, с её красочными деревянными купеческими домами, позволяет буквально прикоснуться к прошлому.

Благодаря фуникулеру Флейбанен можно полюбоваться закатом солнца с высоты птичьего полета, а близость к Согнефьорду — самому глубокому заливу страны — позволяет почувствовать себя настоящим викингом среди величественных вод.

Нафплион, Греция

Современные Афины могут ошеломить пробками и слишком плотной застройкой, тогда как Нафплион предлагает греческую жизнь в правильном, неторопливом темпе. Бывшая столица Греции излучает историческую элегантность: мраморные улочки Старого города украшены пастельными домами и цветущей бугенвиллией.

Над городом возвышается венецианская цитадель Паладими, а в море, словно реквизит к фильму, "плавает" остров-замок Буртзи. Это идеальное место для тех, кто ищет настоящий неоклассический шарм на берегу Эгейского моря.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.