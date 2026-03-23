Безопасные направления для летнего отпуска: куда поехать в Европе

Алина Милсент
Путешествия
3 минуты
570
Безопасные направления для летнего отпуска: куда поехать в Европе

На фоне новостей о карманниках, мошеннических схемах и общем ощущении нестабильности многие туристы все внимательнее выбирают место для отпуска. Путешественникам хочется не только красивых пейзажей и интересных городов, но и спокойствия, когда не приходится ежеминутно проверять, на месте ли кошелек и телефон.

Именно такие направления особенно привлекают тех, кто стремится к безопасному летнему путешествию. Издание Travel off Path обнародовало рейтинг безопасных направлений для отпуска.

Мальта

Безопасные направления для летнего отпуска: куда поехать в Европе

Мальта – небольшая островная страна между Сицилией и Северной Африкой, которая часто остается без внимания. В то же время это одно из самых интересных направлений в Средиземноморье, где переплелись итальянские, арабские и британские влияния. Города медового цвета, старинные стены, барочные храмы, романтические площади, бирюзовые заливы и песчаные пляжи создают здесь особую атмосферу.

Но главное преимущество Мальты для летнего отпуска – ощущение спокойствия. Ее называют одним из тех мест, где туристы могут чувствовать себя уверенно и расслабленно. Серьезные инциденты, насильственные преступления или агрессивное поведение здесь не является типичной историей для путешественников. Поэтому Мальта подойдет тем, кто хочет совместить пляжный отдых, красивую архитектуру и высокий уровень безопасности.

Латвия

Безопасные направления для летнего отпуска: куда поехать в Европе

Латвия не всегда первой приходит на ум, когда речь идет о летнем путешествии по Европе, но именно она считается одним из самых безопасных направлений в регионе. Несмотря на старые стереотипы о странах за бывшим "железным занавесом" и напряженный геополитический контекст, сегодня Латвия – стабильное, спокойное и упорядоченное государство.

Особое внимание туристов привлекает Рига. Столица Латвии известна хорошо сохранившимся старым городом, мощеными улицами, средневековой застройкой и роскошной архитектурой модерна. Здесь нет того напряжения, которое часто ощущается в крупных мегаполисах, а сам город производит впечатление комфортного и безопасного для прогулок даже вечером. Для тех, кто ищет неочевидный, но надежный вариант летнего отпуска, Латвия может стать очень удачным выбором.

Исландия

Безопасные направления для летнего отпуска: куда поехать в Европе

Исландия давно имеет репутацию одной из самых безопасных стран мира. Здесь туристы значительно чаще думают не о карманниках или мошенниках, а о погоде, вулканах и природных явлениях.

Столица страны, Рейкьявик, напоминает большой уютный городок. Яркие дома, тихие улочки, сдержанная атмосфера и общее ощущение упорядоченности делают Исландию почти идеальным вариантом для тех, кто хочет действительно отдохнуть. Это направление для путешественников, которым важно не только увидеть необычную природу, но и чувствовать себя спокойно на протяжении всей поездки.

Польша

Безопасные направления для летнего отпуска: куда поехать в Европе

Польшу часто рассматривают как безопасное направление для путешествия. Важное преимущество Польши – разнообразие. Варшава подойдет тем, кто любит современный ритм большого города, динамичные улицы и сочетание нового со старым.

Краков привлекает средневековой атмосферой, культурным наследием и величественной архитектурой. А Гданьск понравится тем, кто ищет морское настроение, красивые фасады старого города и менее банальный формат летнего путешествия. Благодаря этому Польша легко сочетает безопасность, доступность и насыщенную туристическую программу.

Греция

Безопасные направления для летнего отпуска: куда поехать в Европе

Греция, несмотря на общее напряжение в восточной части Средиземноморья, продолжает оставаться безопасным направлением для летнего отпуска. Именно поэтому она привлекает путешественников, которые хотят отдохнуть у моря, увидеть античные достопримечательности и при этом не волноваться из-за серьезных рисков безопасности. Для многих туристов это один из самых комфортных вариантов летнего сезона в Европе.

Впрочем, как и в большинстве популярных стран, здесь стоит помнить о базовой осторожности. Чаще всего риски связаны не с чем-то масштабным, а с мелкой преступностью в самых популярных туристических точках. Особенно внимательными следует быть в Афинах, возле Акрополя и на площади Монастираки, а также на переполненных островах вроде Санторини и Миконоса. Если не оставлять вещи без присмотра и сохранять обычную бдительность, Греция вполне оправдывает свою репутацию безопасного летнего направления.

