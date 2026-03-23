Безопасные направления для летнего отпуска: куда поехать в Европе

На фоне новостей о карманниках, мошеннических схемах и общем ощущении нестабильности многие туристы все внимательнее выбирают место для отпуска. Путешественникам хочется не только красивых пейзажей и интересных городов, но и спокойствия, когда не приходится ежеминутно проверять, на месте ли кошелек и телефон.

Именно такие направления особенно привлекают тех, кто стремится к безопасному летнему путешествию. Издание Travel off Path обнародовало рейтинг безопасных направлений для отпуска.

Мальта

Мальта – небольшая островная страна между Сицилией и Северной Африкой, которая часто остается без внимания. В то же время это одно из самых интересных направлений в Средиземноморье, где переплелись итальянские, арабские и британские влияния. Города медового цвета, старинные стены, барочные храмы, романтические площади, бирюзовые заливы и песчаные пляжи создают здесь особую атмосферу.

Но главное преимущество Мальты для летнего отпуска – ощущение спокойствия. Ее называют одним из тех мест, где туристы могут чувствовать себя уверенно и расслабленно. Серьезные инциденты, насильственные преступления или агрессивное поведение здесь не является типичной историей для путешественников. Поэтому Мальта подойдет тем, кто хочет совместить пляжный отдых, красивую архитектуру и высокий уровень безопасности.

Латвия

Латвия не всегда первой приходит на ум, когда речь идет о летнем путешествии по Европе, но именно она считается одним из самых безопасных направлений в регионе. Несмотря на старые стереотипы о странах за бывшим "железным занавесом" и напряженный геополитический контекст, сегодня Латвия – стабильное, спокойное и упорядоченное государство.

Особое внимание туристов привлекает Рига. Столица Латвии известна хорошо сохранившимся старым городом, мощеными улицами, средневековой застройкой и роскошной архитектурой модерна. Здесь нет того напряжения, которое часто ощущается в крупных мегаполисах, а сам город производит впечатление комфортного и безопасного для прогулок даже вечером. Для тех, кто ищет неочевидный, но надежный вариант летнего отпуска, Латвия может стать очень удачным выбором.

Исландия

Исландия давно имеет репутацию одной из самых безопасных стран мира. Здесь туристы значительно чаще думают не о карманниках или мошенниках, а о погоде, вулканах и природных явлениях.

Столица страны, Рейкьявик, напоминает большой уютный городок. Яркие дома, тихие улочки, сдержанная атмосфера и общее ощущение упорядоченности делают Исландию почти идеальным вариантом для тех, кто хочет действительно отдохнуть. Это направление для путешественников, которым важно не только увидеть необычную природу, но и чувствовать себя спокойно на протяжении всей поездки.

Польша

Польшу часто рассматривают как безопасное направление для путешествия. Важное преимущество Польши – разнообразие. Варшава подойдет тем, кто любит современный ритм большого города, динамичные улицы и сочетание нового со старым.

Краков привлекает средневековой атмосферой, культурным наследием и величественной архитектурой. А Гданьск понравится тем, кто ищет морское настроение, красивые фасады старого города и менее банальный формат летнего путешествия. Благодаря этому Польша легко сочетает безопасность, доступность и насыщенную туристическую программу.

Греция

Греция, несмотря на общее напряжение в восточной части Средиземноморья, продолжает оставаться безопасным направлением для летнего отпуска. Именно поэтому она привлекает путешественников, которые хотят отдохнуть у моря, увидеть античные достопримечательности и при этом не волноваться из-за серьезных рисков безопасности. Для многих туристов это один из самых комфортных вариантов летнего сезона в Европе.

Впрочем, как и в большинстве популярных стран, здесь стоит помнить о базовой осторожности. Чаще всего риски связаны не с чем-то масштабным, а с мелкой преступностью в самых популярных туристических точках. Особенно внимательными следует быть в Афинах, возле Акрополя и на площади Монастираки, а также на переполненных островах вроде Санторини и Миконоса. Если не оставлять вещи без присмотра и сохранять обычную бдительность, Греция вполне оправдывает свою репутацию безопасного летнего направления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город был признан самым романтичным в Европе – это не Париж и не Венеция.

