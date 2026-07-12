Не в Италии: где готовят самую вкусную в Европе пиццу

Италия по-прежнему остается страной, с которой пицца ассоциируется в первую очередь. Неаполь, тонкое тесто, помидоры, моцарелла и аромат базилика давно стали частью кулинарного образа страны. Однако в новом европейском рейтинге лучших пиццерий победителем стало не итальянское заведение.

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Лучшей пиццерией Европы в рейтинге 50 Top Pizza Europa 2026 стало заведение Napoli on the Road в Лондоне. Несмотря на то, что родиной пиццы считается Италия, первое место уже третий год подряд занимает именно британская столица, сообщает Daily Mail.

Чем известна лучшая пиццерия Европы

Napoli on the Road делает ставку на аутентичность, сезонность и качественные ингредиенты. На сайте заведения указано, что его философия построена вокруг сезонов: весны, лета, осени и зимы. Для пиццы используют свежие сезонные продукты, которые поставляют из Италии и от проверенных британских фермеров.

В меню есть, в частности, пицца Ricordi d’Infanzia с говяжьим рагу, приготовленным на медленном огне, фондю из пармиджано, большим количеством тертого пармиджано, базиликом и оливковым маслом extra virgin.

Еще одна позиция – White Capricciosa с неаполитанской салями и запеченными артишоками.

Кто вошел в тройку лидеров

Второе место в рейтинге заняла пиццерия Baldoria в Мадриде, которую возглавляет Чиро Кристиано. Она также сохранила звание лучшей пиццерии Испании в 2026 году.

Третье место заняло заведение IMperfetto в Пюто, Франция. Его владельцами являются Тонино Кольяно и Симоне Ломбарди.

Лондон также оказался на четвёртом месте рейтинга благодаря пиццерии 50 Kalò by Ciro Salvo.

Топ-10 лучших пиццерий Европы 2026 года

В первую десятку рейтинга 50 Top Pizza Europa 2026 вошли:

Napoli on the Road – Лондон, Англия; Baldoria – Мадрид, Испания; IMperfetto – Пюто, Франция; 50 Kalò – Лондон, Англия; Sartoria Panatieri – Барселона, Испания; Pizza Zulu – Фюрт, Германия; nNea – Амстердам, Нидерланды; Sapori Italiani U Taliana – Братислава, Словакия; Forno d’Oro – Лиссабон, Португалия; Via Toledo – Вена, Австрия.

Первые 20 пиццерий рейтинга автоматически попадают в список претендентов на 100 лучших пиццерий мира. Глобальный рейтинг должен быть объявлен 15 сентября в историческом театре Teatro Mercadante в Неаполе.

Какие страны наиболее широко представлены в рейтинге

Больше всего пиццерий в европейском гиде у Испании – 29 заведений. За ней следуют Франция с 24 пиццериями и Англия с 22.

Среди городов наиболее представлен Париж – 17 пиццерий. Далее следуют Лондон с 15 заведениями и Мадрид с девятью.

В совместном заявлении кураторы гида Барбара Герра, Лучано Пиньятаро и Альберт Сапере отметили, что европейский гид охватывает 200 пиццерий в 35 странах. По их словам, это стало результатом большой исследовательской работы экспертов.

Новый рейтинг показывает, что европейская пицца давно вышла за пределы Италии. И хотя именно Италия остается ее кулинарной родиной, самые громкие современные пиццерии сегодня можно найти в Лондоне, Мадриде, Париже, Барселоне, Амстердаме и других городах Европы.

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