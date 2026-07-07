Эксперты назвали самый недооцененный винный регион Европы
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Большинство путешественников ассоциируют Хорватию исключительно с солнечными островами, бирюзовой морской водой и старинной архитектурой. Однако эта небольшая прибрежная страна таит в себе колоссальный потенциал для виноделия, имея на своей территории более 300 винодельческих регионов и 66 официальных апелласьонов.
На сравнительно небольшой площади местные мастера выращивают более 130 аутентичных сортов винограда. Среди всего этого разнообразия эксперты выделяют две уникальные локации, которые предлагают лучшее сочетание премиального качества напитков и незабываемого отдыха. Как отмечает Travel + Leisure, это полуостров Пелешац в южной части Далмации и очаровательная Истрия, расположенная на северо-западе страны.
Полуостров Пелешац
Эта длинная и узкая полоса суши врезается в Адриатическое море примерно в часе езды к северу от Дубровника, что делает её прекрасным вариантом для однодневной экскурсии. Местный каменистый ландшафт заставляет виноградные лозы буквально бороться за жизнь на крутых известняковых склонах под жарким солнцем и солеными морскими бризами, благодаря чему вино получается насыщенным и очень ароматным. Главными визитными карточками региона являются красный сорт Плавац Мали и белый Пошип.
В поселке Оскорушно расположена винодельня Saints Hills Winery, размещенная в аутентичном каменном доме. Сотрудничество с выдающимся французским энологом Мишелем Ролланом позволило создать одни из самых изысканных вин в стране, а их флагманский бренд Dingač получил мировое признание и рекордные 99 баллов из 100 от престижного издания Wine Enthusiast. Сюда стоит заглянуть на продолжительную вертикальную дегустацию или роскошный обед из нескольких блюд, где каждое блюдо идеально подобрано к напитку.
Что посмотреть
На узком перешейке расположен городок Стон, известный своими оборонительными стенами XIV века, которые когда-то тянулись более чем на 7 километров. Прогулка по этим стенам открывает невероятные виды на природу Далмации и древние солончаки, которым уже более 4 000 лет. Рядом находится деревня Малый Стон, где с римских времен выращивают знаменитые местные устрицы, что является обязательным пунктом для любителей свежих морепродуктов.
Где остановиться
Villa Korta Katarina & Winery в приморском городе Оребич предлагает размещение в восьми роскошных номерах с французскими балконами и панорамными видами. Интерьер здания украшен люстрами из муранского стекла и изысканной отделкой из дерева и металла. Гости могут свободно прогуливаться по виноградникам, осматривать старинные каменные стены и наслаждаться домашней атмосферой роскошного поместья.
Полуостров Истрия
Расположенная на самом северо-западе страны, Истрия имеет уникальную форму сердца и разделена между Хорватией, Словенией и Италией. Сюда стоит приехать хотя бы на несколько дней, ведь её побережье усеяно колоритными рыбацкими поселками, а внутренняя часть состоит из зелёных холмов. Благодаря сочетанию средиземноморского тепла и прохладных континентальных ветров местные вина, особенно красное Теран и белое Истрийская Мальвазия, обладают превосходным минеральным балансом и высокой кислотностью.
Живописная винодельня Kabola Winery возле села Момян принадлежит семье Маркежич уже более 130 лет и привлекает туристов традиционным каменным стилем с бирюзовыми ставнями. С террасы для дегустаций открывается панорамный вид на виноградники, где можно отдохнуть за бокалом уникального вина. Кабола известна использованием древней технологии мацерации винограда в глиняных амфорах, что придает напиткам неповторимый вкус.
На вершинах холмов Истрии сохранились средневековые поселки, среди которых выделяется Мотовун с мощеными улочками, лавками с местными продуктами и колокольней XIII века, со стен которой видна вся долина. На другой стороне долины расположен Грожнян – некогда заброшенный городок, который в 1965 году возродили художники и музыканты. Сейчас старые дома превращены в художественные галереи, где выставляют свои работы скульпторы, гончары и художники.
Где остановиться
Пятизвездочный комплекс Meneghetti Wine Hotel & Winery ведет свою историю с конца XIX века, когда он обслуживал австро-венгерских солдат. Сегодня это изысканный отель с номерами и виллами, интерьер которых сочетает в себе деревенский стиль и современный комфорт. К услугам гостей первоклассный спа-центр, ресторан с рекомендацией от Michelin и пляжный клуб, которые помогут полностью расслабиться и почувствовать настоящий спокойный ритм жизни Истрии.
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