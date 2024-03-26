Не только Карпатский трамвай. 5 причин, почему стоит посетить поселок Выгода, куда переехала alyona alyona из Киева

Недавно украинская репер alyona alyona заявила о своем переезде. Столицу исполнительница "променяла" на живописные виды Франковской области, выбрав для жизни поселок Выгода, Калушского района.

"Я жила в Киеве, довольно долго, но нашла свою любовь на Франковщине. Поэтому сейчас я проживаю в прекрасном поселке Выгода. Здесь много природы, я ею вдохновляюсь, провожу время в одиночестве и вообще здесь классно, – объяснила звезда, пишет Galka IF. – Я счастлива, что могу находиться здесь". Она также добавила, что пока не хочет возвращаться в Киев.

Выгода – поселок городского типа, расположенный у подножия Карпат и в двух часах езды от Ивано-Франковска. Этот неизведанный уголок действительно богат интересными достопримечательностями, которые стоит увидеть своими глазами.

Карпатский трамвайчик

В Выгоде уже более века существует маршрут уникальной узкоколейной железной дороги, пережившей две мировые войны. С течением лет промышленный объект превратился в туристический: сейчас карпатский трамвайчик представляет собой мини-поезд, что поможет вам погрузиться в волшебную атмосферу. Из окон этого необычного транспорта вы увидите реку Мизунку, а летом даже сможете искупаться в местных водопадах.

Центр наследия Выгодской узкоколейки

Историческое здание Центра наследия непосредственно является старейшим в селе после сельской церкви и служило резиденцией Леопольда Поппера фон Подраги, основателя узкоколейной железной дороги. В Центре наследия Выгодской узкоколейки представлены интерактивные выставки, посвященные местной природе, в частности, лесной экосистеме Карпат.

Выгодский парк и пляж

По пути в Центр наследия замедлитесь, чтобы насладиться красивым парком. Между аллеями, лавками, столетними соснами и дубами проложен "мостик любви" с именными табличками. В фотозоне "Я люблю Выгоду" между белыми камнями часто фотографируются влюбленные и молодожены. Вокруг расставлены искусственные камни, где любят лазать дети. Также есть детская площадка с качелями.

Парк граничит с муниципальным пляжем, расположенным под горой на берегу реки Свича. Променадная дорожка ведет к смотровой башне и спортивной площадке. Недалеко от небольшого холма, доступного для инвалидных колясок, открывается вид на живописный ландшафт.

Выгодский водопад

Одной из известнейших достопримечательностей Выгоды является так называемый "водопад" на реке Свича. Старая плотина, построенная для сбора воды для деревообработки, была заброшена. Сегодня это любимое место отдыха, где многие купаются и жарят барбекю. Со стороны Выгоды на берегу установлены столики и скамейки. Сюда также можно заехать по дороге в Закарпатье.

Музей с неожиданностями

Музей, передающий дух карпатского края. Выставки музея во многом оригинальны и неожиданны. Вместо того чтобы просто показать что-либо или рассказать историю, они имеют форму игр и вопросов, на которые посетители должны найти ответы благодаря взаимодействию. Каждый зал освещен по-разному в соответствии с его темой, учитывая исторические здания и природные памятники, которые видны из Карпатского трамвая.

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