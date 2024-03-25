Топ-5 локаций Варшавы, которые следует посетить этой весной

Украинские туристы часто выбирают Польшу для коротких путешествий. Кто-то традиционно останавливается в Кракове, чтобы полюбоваться старинной архитектурой, другие едут в не менее привлекательный Вроцлав. А вот Варшаву почему-то часто обходят вниманием. Мы считаем это крайне несправедливым, так что предлагаем вам немного больше узнать о туристических локациях столицы.

Старый город

Старый город Варшавы на самом деле довольно молод. Дело в том, что во время Второй мировой войны большая часть Замковой площади была разрушена. За реконструкцию взялись уже в мирное время. Восстанавливали застройку по рисункам художника Каналетто, хорошо изобразившего город еще в XVIII веке.

Но, к счастью, есть здесь и аутентичные постройки, которым удалось пережить все бомбежки. Среди самых интересных: Кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя, Королевский замок, костел Святого Мартина ордена августинцев и Барбакан – хорошо уцелевшая часть фортификационного укрепления.

Обязательно пройдитесь по Святоянской улице, где расположен главный храм города – кафедра святого Яна Крестителя. Этот костел построили в 1390 году в стиле кирпичной готики для коронаций и захоронений князей.

Лазенковский дворец

Этот уникальный архитектурный проект был реализован специально для последнего польского короля. Так что замок строили с размахом, не экономя на материалах и высокопрофессиональных специалистах.

Здание построено на искусственном острове посреди озера в одноименном парке. Раньше на его месте размещались бани, оттуда и произошло название. Сейчас комплекс объединяет несколько интересных сооружений: центральный дворец, старую оранжерею, дворец Мислевицких, Белый дом и Амфитеатр. В большинстве из них оформлены разнообразные экспозиции.

Но поляки любят это место не из-за большого количества музейных выставок. Тамошний парк завораживает красотой и размерами. Весной здесь обустраивают лаундж-зоны и проводят культурные мероприятия. Особенно гостям нравятся вечера классической музыки у новой оранжереи.

Национальный музей

Это один из самых известных и престижных музеев Польши, поэтому приготовьтесь отстоять немалую очередь, чтобы попасть внутрь. Но оно того стоит! Вас ждет удивительное путешествие по разным эпохам мирового искусства. Здесь собраны лучшие полотна Боттичелли, Рембрандта, Тинторетто и других известных художников.

Но не только картинами славится музей. Здесь постоянно работают выставки ювелирных изделий, восточных искусств и современного польского искусства. Вам будет на что посмотреть.

Дворец культуры и науки

К этой достопримечательности поляки относятся довольно неоднозначно. И неудивительно, ведь приказ о ее строительстве отдал Сталин во время советской оккупации Польши. К счастью, сейчас дворец не имеет ничего общего с тем временем.

Внутри здания работают 4 театра, музеи эволюции и технологии, кинотеатр, торговый центр, кафе, рестораны и бассейн. Но популярной локацию делает невероятная смотровая площадка, расположенная на 30 этаже. Отсюда можно рассмотреть всю Варшаву.

Магазин шоколада Wedel

Это старейший производитель шоколада в Польше. История компании началась в 1851 году, когда немецкий предприниматель переехал в Варшаву и открыл небольшой магазинчик для продажи настоящего горячего шоколада.

С годами бизнес развивался. И уже сын Ведела перенес магазин в другое место. Именно здесь, на улице Szpitalna, и сейчас можно попробовать тот самый шоколад по уникальному рецепту.

Варшава – большая и разнообразная. Так что не стоит ее недооценивать!

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