Не Нью-Йорк: какой город стал самым дорогим в мире

Оценка того, насколько дорого жить в городе, может отличаться в глазах самих жителей и туристов, которые приезжают из разных стран мира. Именно поэтому новый рейтинг решил отделить эти подходы и определил 15 самых дорогих и самых доступных для проживания городов, опираясь на отзывы местных.

Чтобы составить этот список, издание Time Out опросило более 18 000 человек в более чем 100 городах мира. Респондентов просили оценить, насколько доступны привычные ежедневные расходы – от походов в ресторан и кафе до посещения музыкальных событий, походов в кино и ночной жизни. На основе доли ответов "доступно" или "дешево" был сформирован рейтинг городов с наибольшей и наименьшей ежедневной стоимостью жизни с точки зрения местных жителей.

По этим оценкам на вершине списка самых дорогих городов оказалась Сеул (Южная Корея), где лишь около трети опрошенных считают доступными походы в ресторан или на ночную жизнь. Также среди наименее доступных – Осло, Лондон, Сидней и Лос-Анджелес, где жители часто отмечают высокие расходы на повседневные развлечения.

На другой стороне рейтинга – колумбийские Медельин и Богота, которые считаются самыми дешевыми для жизни. Большая часть местных жителей назвала доступными кофе, обеды и напитки. Также в самые доступные города вошли Пекин и Шанхай (Китай) и Нью-Орлеан (США), где многие привычные активности респонденты назвали дешевыми или доступными для бюджета.

Заметим, что опрос сосредотачивался именно на ежедневных расходах, связанных с досугом и культурой, но не включал данные о жилье, аренде или продуктах, что также существенно влияет на общую стоимость жизни.

Самые дорогие города для жизни по оценке местных жителей

Сеул, Южная Корея

Стамбул, Турция

Осло, Норвегия

Стокгольм, Швеция

Киото, Япония

Афины, Греция

Сидней, Австралия

Окленд, Новая Зеландия

Мюнхен, Германия

Брисбен, Австралия

Лос-Анджелес, США

Сингапур, Сингапур

Лондон, Великобритания

Ванкувер, Канада

Майами, США

Самые дешевые города для повседневной жизни по оценке местных

Медельин, Колумбия

Богота, Колумбия

Пекин, Китай

Новый Орлеан, США

Неаполь, Италия

Ханой, Вьетнам

Чиангмай, Таиланд

Шанхай, Китай

Лима, Перу

Джакарта, Индонезия

Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика

Бангкок, Таиланд

Абу-даби, Объединенные Арабские Эмираты

Сантьяго, Чили

Кейптаун, Южно-Африканская Республика

