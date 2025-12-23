УкраїнськаУКР
Не Нью-Йорк: какой город стал самым дорогим в мире

Оценка того, насколько дорого жить в городе, может отличаться в глазах самих жителей и туристов, которые приезжают из разных стран мира. Именно поэтому новый рейтинг решил отделить эти подходы и определил 15 самых дорогих и самых доступных для проживания городов, опираясь на отзывы местных.

Чтобы составить этот список, издание Time Out опросило более 18 000 человек в более чем 100 городах мира. Респондентов просили оценить, насколько доступны привычные ежедневные расходы – от походов в ресторан и кафе до посещения музыкальных событий, походов в кино и ночной жизни. На основе доли ответов "доступно" или "дешево" был сформирован рейтинг городов с наибольшей и наименьшей ежедневной стоимостью жизни с точки зрения местных жителей.

По этим оценкам на вершине списка самых дорогих городов оказалась Сеул (Южная Корея), где лишь около трети опрошенных считают доступными походы в ресторан или на ночную жизнь. Также среди наименее доступных – Осло, Лондон, Сидней и Лос-Анджелес, где жители часто отмечают высокие расходы на повседневные развлечения.

На другой стороне рейтинга – колумбийские Медельин и Богота, которые считаются самыми дешевыми для жизни. Большая часть местных жителей назвала доступными кофе, обеды и напитки. Также в самые доступные города вошли Пекин и Шанхай (Китай) и Нью-Орлеан (США), где многие привычные активности респонденты назвали дешевыми или доступными для бюджета.

Заметим, что опрос сосредотачивался именно на ежедневных расходах, связанных с досугом и культурой, но не включал данные о жилье, аренде или продуктах, что также существенно влияет на общую стоимость жизни.

Самые дорогие города для жизни по оценке местных жителей

  • Сеул, Южная Корея
  • Стамбул, Турция
  • Осло, Норвегия
  • Стокгольм, Швеция
  • Киото, Япония
  • Афины, Греция
  • Сидней, Австралия
  • Окленд, Новая Зеландия
  • Мюнхен, Германия
  • Брисбен, Австралия
  • Лос-Анджелес, США
  • Сингапур, Сингапур
  • Лондон, Великобритания
  • Ванкувер, Канада
  • Майами, США

Самые дешевые города для повседневной жизни по оценке местных

  • Медельин, Колумбия
  • Богота, Колумбия
  • Пекин, Китай
  • Новый Орлеан, США
  • Неаполь, Италия
  • Ханой, Вьетнам
  • Чиангмай, Таиланд
  • Шанхай, Китай
  • Лима, Перу
  • Джакарта, Индонезия
  • Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика
  • Бангкок, Таиланд
  • Абу-даби, Объединенные Арабские Эмираты
  • Сантьяго, Чили
  • Кейптаун, Южно-Африканская Республика

