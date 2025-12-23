Не Нью-Йорк: какой город стал самым дорогим в мире
Оценка того, насколько дорого жить в городе, может отличаться в глазах самих жителей и туристов, которые приезжают из разных стран мира. Именно поэтому новый рейтинг решил отделить эти подходы и определил 15 самых дорогих и самых доступных для проживания городов, опираясь на отзывы местных.
Чтобы составить этот список, издание Time Out опросило более 18 000 человек в более чем 100 городах мира. Респондентов просили оценить, насколько доступны привычные ежедневные расходы – от походов в ресторан и кафе до посещения музыкальных событий, походов в кино и ночной жизни. На основе доли ответов "доступно" или "дешево" был сформирован рейтинг городов с наибольшей и наименьшей ежедневной стоимостью жизни с точки зрения местных жителей.
По этим оценкам на вершине списка самых дорогих городов оказалась Сеул (Южная Корея), где лишь около трети опрошенных считают доступными походы в ресторан или на ночную жизнь. Также среди наименее доступных – Осло, Лондон, Сидней и Лос-Анджелес, где жители часто отмечают высокие расходы на повседневные развлечения.
На другой стороне рейтинга – колумбийские Медельин и Богота, которые считаются самыми дешевыми для жизни. Большая часть местных жителей назвала доступными кофе, обеды и напитки. Также в самые доступные города вошли Пекин и Шанхай (Китай) и Нью-Орлеан (США), где многие привычные активности респонденты назвали дешевыми или доступными для бюджета.
Заметим, что опрос сосредотачивался именно на ежедневных расходах, связанных с досугом и культурой, но не включал данные о жилье, аренде или продуктах, что также существенно влияет на общую стоимость жизни.
Самые дорогие города для жизни по оценке местных жителей
- Сеул, Южная Корея
- Стамбул, Турция
- Осло, Норвегия
- Стокгольм, Швеция
- Киото, Япония
- Афины, Греция
- Сидней, Австралия
- Окленд, Новая Зеландия
- Мюнхен, Германия
- Брисбен, Австралия
- Лос-Анджелес, США
- Сингапур, Сингапур
- Лондон, Великобритания
- Ванкувер, Канада
- Майами, США
Самые дешевые города для повседневной жизни по оценке местных
- Медельин, Колумбия
- Богота, Колумбия
- Пекин, Китай
- Новый Орлеан, США
- Неаполь, Италия
- Ханой, Вьетнам
- Чиангмай, Таиланд
- Шанхай, Китай
- Лима, Перу
- Джакарта, Индонезия
- Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика
- Бангкок, Таиланд
- Абу-даби, Объединенные Арабские Эмираты
- Сантьяго, Чили
- Кейптаун, Южно-Африканская Республика
