Не хуже Амальфи: туристам порекомендовали остров с доступными ценами

Амальфитанское побережье – один из самых известных прибрежных регионов Италии, простирающийся вдоль южной оконечности Соррентийского полуострова в регионе Кампания. Оно славится своими крутыми скалами, пастельными городками, извилистыми серпантинами, лимонными рощами и потрясающими видами на Тирренское море. Именно поэтому туристы мечтают попасть сюда на отдых.

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Впрочем, громкая слава Амальфи как центра роскоши и изысканности требует немалых затрат. К тому же популярность этого места привлекает огромное количество туристов. И каждый стремится сделать лучшее фото, занять самый удобный столик в ресторане или забронировать самое красивое жилье. Так что за них возникает огромная конкуренция. Именно поэтому эксперты издания Express решили найти хорошую альтернативу, и ею стал остров Искья.

Искья может похвастаться всем тем же, чем так привлекает Амальфи, но без бесконечных толп туристов и заоблачных цен. Этот небольшой остров вполне может претендовать на звание рая на земле.

Он расположен в Неаполитанском заливе Тирренского моря, чуть севернее Амальфи. При этом здесь есть те же живописные виллы и не менее захватывающие пейзажи. Искья славится своими богатыми минералами термальными водами, которые использовались ещёе со времен Древней Греции и Рима. На острове есть термальные спа-комплексы, дикие горячие источники и большие термальные парки, где можно расслабиться в бассейнах с разной температурой воды.

На острове можно найти четыре красивых городка, каждый из которых обладает своим неповторимым шармом.

Искья-Порто – главный пункт прибытия с оживленными ресторанами и магазинами.

– главный пункт прибытия с оживленными ресторанами и магазинами. Форио – славится своими захватывающими закатами, пляжами и уютными улочками.

– славится своими захватывающими закатами, пляжами и уютными улочками. Сант-Анджело – пешеходная рыбацкая деревня с атмосферой элитного отдыха.

– пешеходная рыбацкая деревня с атмосферой элитного отдыха. Лакко-Амено – известен своей скалой в форме гриба.

Здесь вы почти наверняка сэкономите и на проживании. В отличие от Амальфи, где доминируют международные гостиничные сети, на Искье преобладают независимые бутик-отели.

Пожалуй, наибольшую мировую славу острову принесла культовая картина 1999 года "Талантливый мистер Рипли" с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу. Часть съемок проходила именно на Искье.

Те, кто уже побывал здесь, называют Искию "самым хорошо сохранившимся секретом Италии". Для туристов здесь найдутся невероятные места для посещения. Например, изысканные сады Ла Мортелла, созданные для композитора сэра Уильяма Уолтона, замок Искьи и термальный парк Негомбо, где можно расслабиться в горячих бассейнах среди сказочной природы.

А самое классное в Искее то, что она совсем не ориентирована на массовый туризм. Здесь нет фаст-фудов, никто не предлагает афрокосички или временные тату, а в барах и ресторанах нет пьяных туристов, желающих шумно веселиться. Это очень стильное место, где отдыхают сами итальянцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой греческий остров назвали лучшим в Европе.

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