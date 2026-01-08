Называют 'итальянским Парижем': туристам посоветовали недооцененный город

Турин, расположенный в живописном подножии Французских Альп, долгое время оставался в тени более разрекламированных итальянских городов, однако сейчас он стремительно приобретает популярность. Это космополитический центр, который из-за его широких бульваров и величественных дворцов часто сравнивают с Парижем.

Город предлагает посетителям уникальное сочетание изысканной гастрономии и монументальной архитектуры конца позапрошлого века. Одним из важнейших преимуществ Турина является его доступность, ведь путешествие сюда не нанесет значительного удара по вашему бюджету, пишет Travel Off Path.

Прогуливаясь по историческим кварталам, туристы могут почувствовать настоящий дух "Первого Города", которым Турин когда-то официально был. Это идеальная локация для тех, кто ищет европейскую элегантность без чрезмерной толпы и заоблачных расходов.

Что посетить в Турине

Турин имеет особый статус в национальной памяти, ведь именно он стал первой столицей объединенного Королевства Италия. Центр города поражает своей барочной застройкой и сетью уютных пешеходных переулков, украшенных художественными галереями и крытыми аркадами. Главным ориентиром для каждого гостя является башня Моле-Антонеллиана со своим характерным шпилем, где сегодня расположен Национальный музей кино. Не менее впечатляющим является Палаццо Мадама, чьи изящные комнаты напоминают о былом политическом могуществе города, который когда-то соревновался за влияние с самим Римом.

Отдельного внимания заслуживают резиденции королевского дома Савойи, которые официально признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Среди них выделяется Королевский дворец, который за пышность интерьеров и фресок часто именуют "итальянским Версалем". Именно в его часовне хранится одна из самых известных христианских реликвий — Святая Плащаница. Эта древняя льняная ткань с отпечатком распятого человека привлекает тысячи паломников и исследователей, независимо от их религиозных взглядов.

Подобно французской столице, Турин является мощным музейным хабом, жемчужиной которого является Египетский музей. Его коллекция насчитывает более 30 тысяч ценных экспонатов и считается одной из самых значительных в мире за пределами самого Египта. Посетители могут увидеть здесь уникальные артефакты, такие как высеченный в скале храм Эллесии или редкие фигуры представителей древних династий.

Всего в нескольких минутах ходьбы от музейных залов расположен Туринский университет, входящий в перечень старейших образовательных учреждений Италии. Территория Ректорского дворца с его античными колоннами и мраморными статуями является настоящим шедевром архитектурного ансамбля города. Хотя большинство зданий Турина выполнено в имперском стиле XIX века, любители древности найдут свой приют в Борго Медиоэвале.

Это уникальный воссозданный средневековый поселок на берегу реки По, где всего за 4 евро (200 грн) можно окунуться в атмосферу сказки среди каменных стен и пышных садов.

