Где бюджетно отдохнуть в Европе: топ направлений для туристов

В 2026 году Европа остается доступной для бюджетных путешествий, особенно если выбрать менее раскрученные, но невероятно привлекательные направления. Восточная Европа, Балканы и отдельные регионы Южной Европы предлагают отличное соотношение цены и качества: дешевые авиабилеты, доступное проживание, вкусную местную кухню и богатство культурного наследия.

Видео дня

Как пишет The Mirror, эти места позволяют провести незабываемый отдых за значительно меньшие деньги, чем в Западной Европе или популярных туристических горячих точках. Предлагаем 10 бюджетных направлений, которые идеально подходят для пляжного релакса, городских прогулок или спокойного знакомства с природой.

Будва, Черногория

Черногория — настоящая жемчужина Адриатики, которая до сих пор остается малопосещаемой по сравнению с Хорватией. Будва привлекает золотыми песчаными пляжами, кристально чистой бирюзовой водой, оживленной ночной жизнью и волшебным Старым городом. Пиво стоит 2-3 фунта (от 100 грн), автобусная поездка обойдется в 5-8 фунтов (около 350 грн), а блюда в ресторанах — около 10 фунтов (до 600 грн). Много бюджетных вариантов проживания, а авиабилеты стартуют от 37 фунтов (более 2000 грн).

Вроцлав, Польша

Польша — один из лидеров по доступности в Европе, и Вроцлав прекрасно это иллюстрирует. Город на реке Одер называют "Польской Венецией" благодаря 12 островам и более 100 мостам. Оживленная Рыночная площадь с ренессансными таунхаусами и готической ратушей — идеальное место для прогулок. День еды и напитков обойдется в пределах 20 фунтов (почти 1200 грн), а пятизвездочный отель — около 100 фунтов (5800 грн).

Тоскана, Италия

Тоскана — это классическая Италия без заоблачных цен: волнистые холмы, города Возрождения (Флоренция, Сиена, Пиза) и великолепная кухня. Недельный отдых стоит около 929 фунтов на человека – с перелетом и проживанием (54 тыс. грн), что значительно дешевле, чем на Сардинии. Различные варианты жилья — от self-catering до all-inclusive.

Вильнюс, Литва

Столица Литвы — недооцененная сокровищница со средневековым Старым городом (ЮНЕСКО), готической и ренессансной архитектурой и многочисленными парками. Его называют "Вена встречает Париж" или "Иерусалим Севера". Дневной бюджет на исследование — около 43 фунтов (2500 грн), куда входят еда, транспорт, проживание.

Аликанте, Коста-Бланка, Испания

Коста-Бланка — бюджетный рай Средиземноморья с белыми пляжами и курортами. Аликанте предлагает волшебный Старый город (Баррио-де-ла-Санта-Крус) и живописную набережную. Пиво обойдется 2 2-3,50 фунтов (до 180 грн), обед — 6-9 фунтов (до 550 грн). Это идеальный вариант для солнечного отдыха за разумные деньги.

Полуостров Карпас, Кипр

Малонаселенный Карпас (Северный Кипр) — это нетронутые пляжи и Национальный парк Дипкарпаз. Регион простирается на 80 км и идеально подходит для спокойного, естественного отдыха без толп. Доступное проживание и авиабилеты в Ларнаку от 62 фунтов (3600 грн).

Кадис, Испания

Кадис — самый теплый и один из самых доступных городов Испании на Средиземноморье. Исторический прибрежный город с замком Санта-Каталина и панорамными видами с башни Торре-Тавира. Номер в отеле — около 100 фунтов за ночь (5800 грн), бутылка вина — 3-4 фунта (230 грн), пиво — до 3 фунтов (200 грн).

Анталия, Турция

Анталия — "Турецкая Ривьера" с золотыми пляжами, кристальной водой, древними руинами, горами Таурус и аквапарками. Идеальный вариант для пляжного и спокойного отдыха. Здесь множество вариантов all-inclusive по выгодным ценам.

Валлетта, Мальта

Самая маленькая и самая южная столица Европы — настоящий шедевр: укрепленный город ЮНЕСКО с мощеными улочками, барочными дворцами и садами. 2957 солнечных часов в год делают ее "солнечным городом". Pastizzi — 90 пенсов (55 грн), лаваш — от 4 фунтов (230 грн). Авиабилеты от 34 фунтов (до 2000 грн).

Краков, Польша

Краков — классика бюджетных путешествий: самая большая рыночная площадь Европы (Rynek Główny), мощеные улочки и Старый город ЮНЕСКО. Четырехзвездочный отель от 57 фунтов (3300 грн), обед — менее 10 фунтов (600 грн), пиво можно приобрести менее чем за фунт (58 грн).

OBOZ.UA предлагает также бюджетные лыжные направления для туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.