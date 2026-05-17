Названы лучшие города Европы для цифровых кочевников: там есть все необходимое

После пандемии коронавируса удаленная работа приобрела еще большую популярность. И теперь значительное количество работников получили возможность выполнять свои обязанности из любой точки мира, совмещая их с отдыхом. Но как выбрать лучшее место для такого переезда?

Сейчас страны, готовые принимать цифровых кочевников, стали активно рекламировать себя как идеальные локации для жизни и работы, акцентируя на доступности, безопасности и быстром интернете. Конечно, эксперты сразу начали проверять эти обещания. Скажем, организация Playerstime, опираясь на данные таких ресурсов, как Euromonitor International, Airbnb, Numbeo и Speedtest.net, изучила 35 популярных городов Европы. Рейтинг, который получился в результате, опубликовало издание Travel and Leisure.

Согласно выводам авторов исследования, лучшим европейским городом для цифровых кочевников стал польский Краков. Он получил очень хорошие баллы благодаря низким ценам на еду, безопасности и дешевому интернету. По данным отчета, средние расходы на проживание и работу в Кракове составляют примерно 1423 евро в месяц. Из этой суммы расходы на питание составляют лишь 148 евро, а на интернет – около 16 евро. Аренда комнаты через Airbnb в среднем обходится в 1228 евро, тогда как месячный проездной на общественный транспорт стоит около 31 евро. Кроме того, город получил хороший показатель безопасности – 75 баллов из 100 возможных.

Эксперты отмечают, что Краков привлекает удаленных работников не только объективными цифрами. Город также может похвастаться уютным историческим центром, который легко обойти пешком, развитой культурой кафе, а также активной средой для технологических компаний и стартапов.

Второе место в рейтинге снова за Польшей – серебряную ступеньку заняла Варшава. Она оказалась даже дешевле Кракова, но уступила ему из-за несколько более низкого уровня безопасности. Далее в списке идут Прага и Будапешт, что подтверждает статус Центральной Европы как наиболее привлекательного региона для цифровых кочевников.

А вот Дублин, Рейкьявик и Амстердам не вошли в верхнюю десятку, ведь оказались самыми дорогими городами Европы для удаленной работы. Месяц проживания здесь обойдется в 4725, 4673 и 4192 евро соответственно.

В общем лучшая десятка городов Европы для цифровых кочевников оказалась такой:

Краков, Польша

Средняя стоимость в месяц: €1 423,12

Показатель безопасности (из 100): 75.08

Варшава, Польша

Средняя стоимость в месяц: €1 265,26

Показатель безопасности (из 100): 74.66

Будапешт, Венгрия

Средняя стоимость в месяц: €1 542,24

Показатель безопасности (из 100): 75.30

Прага, Чехия

Средняя стоимость в месяц: €1 276,65

Показатель безопасности (из 100): 66.27

Таллинн, Эстония

Средняя стоимость в месяц: €2 627,12

Показатель безопасности (из 100): 78.42

Мадрид, Испания

Средняя стоимость в месяц: €2 169,41

Показатель безопасности (из 100): 70.91

Севилья, Испания

Средняя стоимость в месяц: €1 912,62

Показатель безопасности (из 100): 63.69

Лиссабон, Португалия

Средняя стоимость в месяц: €1 745,27

Показатель безопасности (из 100): 67.03

Дубровник, Хорватия

Средняя стоимость в месяц: €2 270,09

Показатель безопасности (из 100): 82.23

Порту, Португалия

Средняя стоимость в месяц: €1 569,29

Показатель безопасности (из 100): 66.39

