Путешественник посетил более 100 городов в Европе и назвал 5 самых красивых

В современном мире, где большинство маршрутов для путешествий проложено через шумные мегаполисы, настоящие жемчужины часто остаются в тени. Между тем, именно они могут предложить аутентичный опыт отдыха и раскрыть настоящий характер страны.

Журналист американского издания Travel Off Path Винисиус Кошта, который посетил более сотни городов в Европе, назвал пятерку своих любимых. По его словам, места, которые поражают больше всего, обычно не возглавляют рейтинги популярности. Они более спокойные, но имеют особый шарм и способны затмить даже признанных туристических гигантов. И вот эта замечательная пятерка, каждый город в которой предлагает уникальное сочетание эстетики и аутентичности.

Гданьск, Польша

Этот город на берегу реки Мотлавы вблизи Балтийского моря считается едва ли не самым красивым в Польше. Старый город погружает в атмосферу средневековой сказки: мощеные улочки, изысканные пастельные фасады с немецкими цветочными мотивами и величественный костел Святой Девы Марии, возведенный полностью из красного кирпича.

Туристам советуют обязательно пройтись по улице Длуга, где сосредоточены самые ценные архитектурные памятники. Набережная Гданьска с ее террасами, домами со ступенчатыми крышами и знаменитым средневековым портовым краном – идеальное место для прогулок. Город также богат историей: именно здесь родился изобретатель температурной шкалы Фаренгейт и здесь началась Вторая мировая война (полуостров Вестерплатте, где прозвучали первые выстрелы, открыт для посещения).

Таллинн, Эстония

Эстонская столица производит впечатление сказочного городка с иллюстраций. Старый центр полностью окружен средневековыми стенами с оборонительными башнями под коническими крышами. Здесь можно найти уютные дворики и старинные колодцы, полюбоваться многочисленными шпилями церквей.

Особенно атмосферным город становится зимой под покровом снега, когда андеграундные пабы и освещенные фонарями переулки выглядят максимально уютно. Если же хочется окунуться в эпоху средневековья полностью, стоит заглянуть сюда в середине июля и посетить Средневековую ярмарку, во время которой на Ратушной площади проходят выступления музыкантов и рыцарские забавы. Кроме того, Таллинн считается одной из самых безопасных столиц Европы.

Вюрцбург, Германия

Вюрцбург, расположенный в Северной Баварии, часто называют "Прагой в миниатюре", но без присущих чешской столице толп. Здесь есть все: старый каменный мост через реку Майн, городской силуэт с многочисленными шпилями и замок на холме.

Центр города поражает количеством памятников барокко и пышно декорированных зданий. Главная точка притяжения – Вюрцбургская резиденция, внесенная в список ЮНЕСКО. Это один из важнейших дворцовых комплексов Европы с крупнейшим в мире потолочной фресковой росписью, монументальными лестницами и роскошными садами, напоминающими Версаль.

Ла-Корунья, Испания

Этот живой портовый город на северо-западном побережье Испании имеет уникальный вид благодаря зданиям со сплошным остеклением фасадов, из-за чего его называют "стеклянным городом". Здесь царит атмосфера настоящей старой Европы: традиционные тапас-бары, в который подают фирменных осьминогов, уютные площади и узкие улочки.

Среди главных локаций – площадь Марии Питы и церковь Сантьяго. Однако настоящий символ города – Башня Геркулеса. Это древнейший в мире сохранившийся римский маяк, который стоит на скале над Атлантикой уже 2000 лет. С его вершины открывается панорамный вид на полуостров и океан.

Эдинбург, Шотландия

Шотландская столица – это воплощение готической эстетики. Город разделен на две части: "Новый город" с георгианской и викторианской застройкой и средневековый "Старый город" с мощеной Королевской милей и старинными постоялыми дворами.

Над всем этим на вершине потухшего вулкана возвышается Эдинбургский замок – одна из самых впечатляющих крепостей Британии. Кроме того, стоит посетить живописный поселок Дин-Вилледж у реки, а также район Портобелло с его песчаным пляжем и морским променадом. Эдинбург – это место, которое возвращает способность восхищаться архитектурной магией даже искушенных путешественников.

