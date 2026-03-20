Названо самое красивое место в мире: там перехватывает дыхание

Мир полон удивительных мест, однако лишь некоторые из них способны по-настоящему изменить наше восприятие красоты. В новом рейтинге 2026 года собраны локации, которые прошли тщательную проверку опытными авторами, посетившими каждый пляж, горную вершину и старинный город лично.

Эти объекты предлагают аутентичный опыт, который невозможно полноценно передать через фильтры социальных сетей. От драматических скал Испании до уютных залов нью-йоркских библиотек — каждая позиция в списке стоит того, чтобы преодолеть тысячи километров ради одного мгновения созерцания, пишет Time Out.

Пикос-де-Европа, Испания

Этот уникальный горный хребет на севере Испании поражает своей компактностью: вершины высотой 2650 метров расположены всего в 20 километрах от океанского побережья. Такое соседство создает невероятный контраст между суровыми скалистыми ущельями и ласковыми песчаными пляжами Кантабрийского моря. Путешественникам стоит посетить ледниковые озера Ковадонга и пройти знаменитым маршрутом Рута-де-Карес, тропы которого буквально высечены в крутых скалах над водопадами.

Национальный парк Комодо, Индонезия

Остров Падар предлагает зрелище, которому нет равных на планете: с одной точки можно увидеть три залива с белым, угольно-черным и нежным розовым песком. Атмосфера парка напоминает кадры из фильмов о динозаврах, что подкрепляется присутствием легендарных комодских варанов. Подводный мир не уступает наземному – дайвинг среди разноцветных кораллов и встреча с гигантскими мантами оставляют впечатления на всю жизнь.

Библиотека Моргана, Нью-Йорк

Среди бетонных небоскребов Манхэттена скрывается настоящее архитектурное сокровище – Библиотека и музей Моргана. Три уровня книжных полок под роскошным потолком в стиле эпохи Возрождения создают атмосферу величественного собора, где вместо икон почитают литературу. Темное дерево и античные фрески делают это пространство идеальным местом для побега от городского шума, особенно в вечерние часы пятницы.

Долина Дору, Португалия

Старейший винодельческий регион мира, внесенный в список ЮНЕСКО, выглядит как гигантское полотно, созданное руками человека и природы. Склоны долины изрезаны сотнями террас с древними лозами, формирующими уникальную текстуру ландшафта, которая спускается к блестящей реке. Кроме созерцания пейзажей, здесь до сих пор можно приобщиться к традиции выжимания винограда ногами в аутентичных бетонных чанах — "лагаресах".

Биг-Сур, США

Побережье центральной Калифорнии, где горы Санта-Люсия врезаются в Тихий океан, считается одним из самых живописных автомобильных маршрутов мира. Воздух здесь наполнен ароматами морской соли и лавра, а солнечный свет, пробивающийся сквозь густой туман и кроны гигантских секвой, создает гипнотический эффект. Во время прогулки по скалистым тропам можно заметить мигрирующих серых китов и игривых каланов в прибрежных водах.

Аллсвотер, Англия

Второе по величине озеро Великобритании в Озерном крае выглядит настолько идеально, что его часто сравнивают с цифровой заставкой. Это место на протяжении веков вдохновляло поэтов и писателей своим спокойным величием и тихими тропами, вьющимися вдоль воды. После похода на вершину Плейс-Фелл путешественники обычно отдыхают в аутентичных пабах, наслаждаясь видами долины.

Болонья, Италия

Историческое ядро Болоньи выделяется среди других европейских городов своей сохранностью и отсутствием чрезмерной толпы туристов. Город характеризуется бесконечными средневековыми портиками и зданиями теплых "мармеладных" оттенков. На рынке Квадрилатеро можно почувствовать настоящий вкус региона Эмилия-Романья, рассматривая витрины со знаменитыми деликатесами и античные аптеки.

Капо Теста, Сардиния

Этот гранитный мыс, выступающий из северной оконечности Сардинии, считается одним из самых неземных мест на планете. Огромные серые скалы в форме гладких валунов, будто вырывающихся из травы, были сформированы под воздействием ветров на протяжении тысячелетий, создавая иллюзию пребывания на поверхности Луны.

Кроме визуальной красоты, место известно своими загадками: путешественники часто сообщают, что сильный электромагнетизм в этом районе способен сбить стрелки механических часов. После прогулки по скалам стоит спуститься к Спьяджа Кала Франчезе — уютному пляжу с кристально прозрачным морем, контрастирующим с грубыми каменными грудами вокруг.

Водопад Виктория, Африка

Расположенный на границе Замбии и Зимбабве, этот природный гигант официально признан самым большим водопадом в мире. Огромные водяные завесы спадают в бассейны реки Замбези, создавая гигантские столбы тумана, которые местные жители на языке кололо называют "Моси-оа-Тунья".

Стоя на краю джунглей, можно ощутить всю мощь стихии, когда водяная пыль поднимается из бездны и окутывает все вокруг плотным облаком. Кроме самого водопада, территория одноименного национального парка поражает многообразием дикой природы: здесь можно встретить жирафов, зебр и бабуинов в их естественной среде обитания.

Долина Пунакха, Бутан

В самом центре Бутана раскинулась плодородная долина, где весной террасированные поля покрываются ярко-зелеными побегами риса и чили. Туман над затопленными полями и четырехэтажные буддийские храмы с изысканными фресками создают атмосферу глубокого покоя. Пунакха также известна своими необычными храмами, посвященными "Божественному Безумцу", где духовность тесно переплетена с древними магическими символами.

