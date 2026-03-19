Лучшие пляжи в Европе: где расположен остров Кефалония

Греция известна своими курортами и живописными островами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов. Среди них особенно выделяется остров Кефалония, расположенный в Ионическом море на западном побережье страны.

Он славится разнообразными пляжами, скалистыми бухтами и кристально чистой водой. Именно здесь находится один из самых красивых пляжей в мире, который недавно попал в престижный международный рейтинг, пишет Travel Off Path.

Кефалония на карте

Пляж Фтери

Особую популярность острову принесла бухта Фтери, которая вошла в список лучших пляжей мира. В рейтинге экспертов World's 50 Best Beaches этот пляж занял второе место, уступив лишь известному пляжу Кала Голоритце на итальянском острове Сардиния.

Фтери отличается белоснежной галькой, прозрачной бирюзовой водой и высокими скалами, которые окружают небольшую бухту. Именно относительная удаленность и сложный доступ делают это место особенно привлекательным для любителей дикой природы и спокойного отдыха.

Как добраться до пляжа Фтери

Попасть в эту бухту можно несколькими способами. Один из вариантов — пешком от небольшой деревни Зола на северо-западе острова. Такой маршрут занимает примерно 40 минут, поэтому туристам советуют обувать удобную обувь.

Другой, значительно более быстрый способ — воспользоваться водным такси, которое доставляет посетителей из порта Золы всего за 5-10 минут. В туристический сезон лодки курсируют регулярно и могут также отвезти путешественников к соседним пляжам.

Другие известные пляжи Кефалонии

Хотя Фтери считается одной из главных природных жемчужин острова, Кефалония имеет и много других живописных пляжей. Одним из самых популярных является Миртос, известный своими белыми камнями, ярко-голубой водой и величественными скалами.

Для семейного отдыха часто выбирают пляж Петани, где есть вся необходимая инфраструктура — лежаки, зонты, рестораны и бары. А на юге острова расположен необычный пляж Кси, который отличается редким красноватым песком и прозрачной морской водой.

Где остановиться на острове

Туристы, которые планируют путешествие в Кефалонию, чаще всего выбирают для проживания столицу острова — город Аргостоли. Это оживленный порт с магазинами, ресторанами и набережной, где можно провести вечер.

Тем, кто ищет более спокойный отдых, подойдет город Ликсури или небольшие курортные поселки возле популярных пляжей. Стоимость проживания на острове может начинаться примерно от 46 долларов (2000 грн) за ночь, а средняя цена номеров в отелях обычно составляет от 65 до 90 долларов (2900-4000 грн).

OBOZ.UA предлагает узнать о европейском направлении для активных туристов.

