Где праздновать Новый год 2026: назван лучший город в Европе

До Нового года осталось менее трех недель, а значит на планирование праздничного путешествия времени у туристов совсем мало. Именно поэтому тем, кто хочет в последний момент сорваться с места и не ошибиться с выбором направления посоветовали лучший город Европы для встречи 2026 года.

Видео дня

Как пишет издание Time Out, поездка в этот город точно будет стоить потраченных денег, а впечатления, которые вы получите, останутся с вами навсегда. Редактор раздела "Туризм" Дайна Камиллери Кларк провела 31 декабря в 10 различных европейских городах и назвала один, который будет лучшим выбором на праздник. Ее главная рекомендация – это Мадрид.

Испанская столица серьезно относится к проведению вечеринок, и Новый год не является исключением. Бой часов в полночь здесь – только разминка. Празднование прихода года здесь происходит до самого рассвета. А в 1:00 ночи страна отмечает праздник еще раз, ведь в этот момент Канарские острова догоняют материковую Испанию и вся страна присоединяется к их жителям.

Центром новогоднего веселья в Мадриде является центральная площадь Пуэрта-дель-Соль. Но большинство ресторанов, баров и клубов по всему городу также организуют свои собственные вечеринки, на которые можно легко попасть.

Впрочем, не только привычными вечеринками славится в зимние праздники Мадрид. Туристы здесь могут принять участие в интересных местных традициях. Вероятно, наиболее знаменитая из них – это Las doce uvas de la suerte, что переводится как "12 счастливых виноградин". Это столетняя испанская традиция во время каждого удара часов в полночь с 31 декабря на 1 января съедать виноградину. Обряд должен принести удачу и достаток на весь год. Люди, которые пробовали принять участие в этой забаве, говорят, что это сложнее, чем кажется, однако именно это и приносит наибольшее удовольствие. Но не откладывайте покупку винограда – его накануне Нового года распродают просто молниеносно.

Что касается других городов, то на вторую строчку своего условного рейтинга редактор поставила Берлин. А третьим стал Милан. Оба города, по ее мнению, имеют свой уникальный шарм, хотя празднования в Милане, безусловно, менее ориентированы на диджеев и танцевальную музыку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой европейский город туристы прозвали "домом Рождества".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.