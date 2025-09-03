Названа лучшая страна для путешественников-пенсионеров: свежий рейтинг

Во всем цивилизованном мире пенсия – это время, которое люди посвящают себе и проводят его в путешествиях. Но куда отправиться, чтобы было интересно и комфортно старшему человеку?

Издание Travel and Leisure опубликовало рейтинг самых популярных направлений для тех, кто недавно вышел на пенсию. Его составило популярное британское туристическое агентство Travelsphere. Чтобы создать этот список, его эксперты проанализировали свои внутренние данные о бронировании.

Выяснилось, что пожилые путешественники в первую очередь выбирают для путешествия Италию. Среди клиентов турфирмы, которые недавно вышли на пенсию, аж 65% забронировали себе поездку в эту страну.

"Италия занимает особое место в сердцах многих, ведь все – от кухни, итальянского образа жизни и истории – делает ее идеальным местом для отдыха", – заявила Шарлотта Филд, директор по маркетингу Travelsphere. Кроме того, Италия имеет удобное авиасообщение со странами Европы, а путешествия по ее территории очень доступны благодаря разветвленной системе железных дорог и внутренних авиарейсов. Выбор мест, где можно остановиться, здесь тоже чрезвычайно богат, как и количество исторически и культурно богатых городов и городков.

Однако Италия – не единственное место, которое мечтают посетить активные пенсионеры. На втором месте с небольшим отрывом оказались США. Впрочем, эта заокеанская страна забралась так высоко из-за того, что компания, которая составляла рейтинг, обслуживает преимущественно пенсионеров из Великобритании. Их, помимо прочего, привлекает отсутствие языкового барьера.

Не в последнюю очередь по этой же причине в топ-10 попала и Канада. Она заняла в списке третью позицию. За ней следуют Индия, Испания, Хорватия и Турция. Вьетнам и Камбоджа разделили восьмое место, а Австралия и Китай замкнули первую десятку.

Эксперты турагентства также отметили, что в этом году впервые после пандемии COVID-19 пенсионеры снова начали обращать внимание на дальние путешествия. Пожилые путешественники в полной мере возобновили свои передвижения по миру и снова наслаждаются его красотами, как и до появления злосчастного вируса.

