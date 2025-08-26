Топ-6 мест в Украине, которые вызывают эффект гусиной кожи у фанатов "Гарри Поттера"

"Феномен Гарри Поттера" давно покинул книжные полки и захватил мир. Тематику можно найти в кафе, музеях, квест–комнатах, парках, анимационных программах и сообществах, которые разбираются в каждом заклинании и магическом существе, существующем в книгах Джоан Роулинг. Взрослые и дети мечтают о волшебной школе магии, в которой каждый предмет является волшебным. Мы нашли для вас локации в Украине, которые перенесут в сказочный мир "Хогвартса", подарят возможность надеть распределительную шляпу на голову, а также попробовать популярные сладости из "Сладкого королевства".

Видео дня

Гарри Поттер и Дары смерти

Что: квест–комната.

Где: Бутышев переулок 21, Киев.

Стоимость: от 1 600 грн до 2 000 грн (час, до 6 человек).

Отыщите Смертельные Реликвии целой командой. Квест–комната это возможность очень реалистично перенестись в сюжет и пережить яркие эмоции, которые будут "подогреты" ведущим и реалистичными интерьерами, музыкой и загадками, артефактами и волшебными словами, которые оживляют и приводят в движение предметы. После успешно разгаданной первой загадки трудно остановиться, тебя накрывает азарт успеха и приключений. Проходить можно семьей, друзьями, одноклассниками, ваш вариант.

Хогвартс в Черновцах

Что: квест–комната.

Где: Богдана Хмельницкого 49, Черновцы.

Стоимость: 225 грн с человека (60 мин.).

Это приключение переносит во время, когда именитая школа волшебства была захвачена Долорес Амбридж. Участникам предстоит преодолеть нелегкий путь, чтобы изменить ситуацию и выбраться из комнаты раньше, чем вас накроет злое заклятие.

Библиотека "Обинори"

Что: библиотека Гарри Поттера.

Где: парк развлечений Овод, Яремче.

Стоимость: взрослый – 330 грн, детский – 280 грн.

Волшебный эльфийский мир открыт в Карпатах не так давно, а локация уже стала вирусной. Причудливые домики, маленькие двери и круглые окошки скрывают много чудес и интересных артефактов. В одном из таких домиков открыта волшебная библиотека из мира Гарри Поттера, где каждый может увидеть карту Мародеров, изучить волшебные заклинания и узнать рецепты самых сложных черных зелий. Проведите время у камина, чтобы насладиться атмосферой и рассмотреть каждый артефакт.

Гастрономические площадки

Сладости, десерты и коктейли с дымом то, что нужно для празднования первого сентября, ко дню рождения со вкусом магии. В столице за последние 5 лет появилось много локаций с тематическим антуражем в стиле Гарри Поттера и вкусностями из фантастического мира.

Кафе-бар "Platform 9 3/4"

Где: ул. Евгения Чкалова 19А, Киев.

Пройдите сквозь кирпичную стену, чтобы попасть во взрослый мир Гарри Поттера, где в меню множество интересных коктейлей, а за бронирование столика вы получите волшебное письмо. С детьми также можно для них популярные шоколадные лягушки и тематические десерты. Именно здесь на вас наденут распределительную шляпу, которая просканирует ваши волшебные силы и отправит на один из четырех факультетов. Атмосферу заведения создают безделушки и общий антураж, где вы увидите известные картины и старинные тематические предметы. На выходные столик лучше заказывать заранее, ведь заведение очень популярно.

Potter House

Где: пр. Красной Калины 56А, Киев.

Заведение предлагает волшебный антураж с разнообразным меню для празднований и ежедневных посиделок. Среди волшебных картин расположено много игрушечных персонажей из мира Гарри Поттера, которые также можно приобрести на память. Печенье в виде волшебной шляпы, книги по колдовству и магии, а к Новому Году яркая елка наряжена в шарфы и галстуки разных факультетов.

Кофейня Espresso Patronum в Киеве

Где: пр. Оболонский 1, корп.3, Киев.

Если вы жить не можете без кофе и Гарри Поттера, вам сюда. Письма летают в воздухе, а на стенах объемные, почти живые картины. Скрестите свои волшебные палочки и начинайте смаковать. У вас будет возможность увидеть коллекцию из бузиновых палочек и сфотографироваться возле тематической фотозоны. Не забудьте надеть шляпу и узнать свое будущее в мире волшебства.

Если вам мало волшебства в Украине, посетите знаменитый музей Гарри Поттера в Лондоне, который расположен в павильонах студии Warner Brosers.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: бассейных комплексах под Киевом и лучших локациях для детей в Карпатах.