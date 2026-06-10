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Будто вышло из сказки: туристам посоветовали тихое место во Франции

Алина Милсент
Путешествия
2 минуты
651
Будто вышло из сказки: туристам посоветовали тихое место во Франции
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Франция славится живописными деревнями, которые будто сошли со страниц сказки, но некоторые из них до сих пор остаются вне поля зрения массового туризма. Одно из таких мест – Ле-Мальзье-Виль на юге страны, небольшой средневековый городок с каменными домами, старинными стенами и зелеными пейзажами вокруг. 

Ле-Мальзье-Виль расположен в отдаленной сельской местности в регионе Лозер. Это не то направление, куда туристы едут толпами, и именно в этом его особая привлекательность. Городок имеет около 900 жителей, поэтому здесь легко почувствовать спокойствие, тишину и атмосферу старой Франции без суеты популярных курортов, информирует Mirror.

Будто вышло из сказки: туристам посоветовали тихое место во Франции

Городок особенно понравится тем, кто любит историю. Здесь можно увидеть средневековую архитектуру XIII века, хорошо сохранившиеся каменные дома, древние укрепления, городскую Часовую башню, статуи и стены, которые окружают историческую часть. Неподалеку также расположен замок Сен-Альбан-сюр-Лиманьоль.

Будто вышло из сказки: туристам посоветовали тихое место во Франции

Для тех, кто больше ценит природу, окрестности Ле-Мальзье-Виля предлагают пешие и велосипедные маршруты. Одно из самых живописных мест поблизости – скальное образование Порт-де-Фе, название которого переводится как "Ворота фей". Оттуда открываются виды, ради которых стоит совершить отдельную прогулку.

Туристы, которые уже побывали в этих местах, часто отмечают спокойную атмосферу и красоту природы. Один из французских посетителей назвал локацию "тихой и расслабляющей", а другой отметил, что после короткой прогулки можно увидеть пейзаж, от которого перехватывает дыхание.

Несмотря на небольшие размеры, летом городок не кажется пустым. Здесь проводят средневековый фестиваль, летние ярмарки, а в июле устраивают городской праздник с фейерверками на озере и развлечениями. Каждый вторник работает местный рынок, где можно попробовать продукты региона и лучше почувствовать гастрономическую атмосферу юга Франции.

Будто вышло из сказки: туристам посоветовали тихое место во Франции

Добраться до Ле-Мальзье-Виля не так просто, как до крупных туристических центров. В самом городке нет крупной железнодорожной станции. Удобнее всего ехать поездом до Марвежоля из таких транспортных узлов, как Клермон-Ферран или Ним, а дальше добираться местным транспортом или автомобилем.

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