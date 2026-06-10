Будто вышло из сказки: туристам посоветовали тихое место во Франции

Франция славится живописными деревнями, которые будто сошли со страниц сказки, но некоторые из них до сих пор остаются вне поля зрения массового туризма. Одно из таких мест – Ле-Мальзье-Виль на юге страны, небольшой средневековый городок с каменными домами, старинными стенами и зелеными пейзажами вокруг.

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Ле-Мальзье-Виль расположен в отдаленной сельской местности в регионе Лозер. Это не то направление, куда туристы едут толпами, и именно в этом его особая привлекательность. Городок имеет около 900 жителей, поэтому здесь легко почувствовать спокойствие, тишину и атмосферу старой Франции без суеты популярных курортов, информирует Mirror.

Городок особенно понравится тем, кто любит историю. Здесь можно увидеть средневековую архитектуру XIII века, хорошо сохранившиеся каменные дома, древние укрепления, городскую Часовую башню, статуи и стены, которые окружают историческую часть. Неподалеку также расположен замок Сен-Альбан-сюр-Лиманьоль.

Для тех, кто больше ценит природу, окрестности Ле-Мальзье-Виля предлагают пешие и велосипедные маршруты. Одно из самых живописных мест поблизости – скальное образование Порт-де-Фе, название которого переводится как "Ворота фей". Оттуда открываются виды, ради которых стоит совершить отдельную прогулку.

Туристы, которые уже побывали в этих местах, часто отмечают спокойную атмосферу и красоту природы. Один из французских посетителей назвал локацию "тихой и расслабляющей", а другой отметил, что после короткой прогулки можно увидеть пейзаж, от которого перехватывает дыхание.

Несмотря на небольшие размеры, летом городок не кажется пустым. Здесь проводят средневековый фестиваль, летние ярмарки, а в июле устраивают городской праздник с фейерверками на озере и развлечениями. Каждый вторник работает местный рынок, где можно попробовать продукты региона и лучше почувствовать гастрономическую атмосферу юга Франции.

Добраться до Ле-Мальзье-Виля не так просто, как до крупных туристических центров. В самом городке нет крупной железнодорожной станции. Удобнее всего ехать поездом до Марвежоля из таких транспортных узлов, как Клермон-Ферран или Ним, а дальше добираться местным транспортом или автомобилем.

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