Назван самый комфортный город для проживания в мире

Лиссабон назвали самым комфортным городом мира для экспатов в новом рейтинге Global Citizen Solutions. Португальская столица возглавила первый отчет World's Most Liveable Cities for Expats, в котором сравнили 35 городов на шести континентах.

Исследователи оценивали не только качество жизни, но и то, насколько легко человеку переехать, адаптироваться и пользоваться преимуществами нового места жительства. Во внимание принимали стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, медицину, уровень владения английским, простоту адаптации и мобильность. В итоге Лиссабон получил самый высокий результат – 88,49 балла из 100.

Многие люди задумываются о жизни в другой стране – из-за лучшего климата, новых возможностей для работы, более спокойного ритма или желания начать новый этап после выхода на пенсию. И это уже не единичное явление.

Именно поэтому вопрос, какие города лучше всего подходят для переезда, становится все более актуальным. Ответ на него попыталась дать компания Global Citizen Solutions, которая специализируется на консультировании по вопросам резидентства и гражданства.

Ее подразделение Global Intelligence Unit подготовило первый рейтинг самых комфортных городов для экспатов. В исследовании сравнили 35 городов на шести континентах и оценили их с точки зрения людей, которые ищут новые возможности для жизни за рубежом.

Как составляли рейтинг

Города оценивали по семи главным показателям:

стоимость жизни;

безопасность;

качество воздуха;

медицина;

простота адаптации;

уровень владения английским;

расширенная мобильность.

Данные брали из открытых источников, после чего каждый город получал оценку от 0 до 100 баллов.

Исследовательница Global Citizen Solutions Лиана Симонян объяснила, что доступность, социальная интеграция и качество городской инфраструктуры редко сочетаются в одном месте. По ее словам, рейтинг помогает сделать эти разные приоритеты понятными и измеряемыми – именно это нужно людям, которые принимают важное решение о переезде.

Лиссабон занял первое место с результатом 88,49 балла. В отличие от некоторых других городов, португальская столица не победила только благодаря одному сильному показателю. Она стабильно получила высокие оценки почти по всем критериям.

Лиссабон входит в число наименее дорогих столиц в рейтинге, имеет хорошие показатели качества воздуха и высокий уровень безопасности. По этому критерию город опередил Париж, Рим и Барселону.

Сочетание умеренной стоимости жизни, безопасности, чистого воздуха и удобства для переезда сделало Лиссабон лучшим городом для экспатов в этом исследовании.

Второе место занял Амстердам с результатом 81,97 балла. Нидерландскую столицу высоко оценили за безопасность, качественную медицину и чистый воздух. Отчасти этому может способствовать известная велосипедная культура города.

На третьем месте оказался Мельбурн с результатом 81,79 балла. Он стал лучшим городом за пределами Европы в этом рейтинге.

Четвертую строчку заняла Вена, которая особенно отличилась сильными показателями в сфере медицины.

Самые комфортные города мира

Лиссабон, Португалия – 88,49 балла; Амстердам, Нидерланды – 81,97 балла; Мельбурн, Австралия – 81,79 балла; Вена, Австрия – 81,07 балла; Барселона, Испания – 80,7 балла; Сингапур – 80,58 балла; Сингапур 80,58 балла; Окленд, Новая Зеландия – 80,15 балла; Токио, Япония – 79,78 балла; Копенгаген, Дания – 79,57 балла; Сеул, Южная Корея – 78,89 балла.

Рейтинг показывает, что самый комфортный город для переезда – это не обязательно самый дорогой или самое популярное направление.

