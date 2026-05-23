Куда поехать летом: назван лучший пляжный город Европы
Нынешняя весна в Европе выдалась довольно непредсказуемой с точки зрения погоды – только соберешься прятать теплые вещи, как они снова становятся нужными из-за похолодания. Тем не менее, уже сейчас можно провести отпуск на залитом теплым солнцем пляже, не покидая пределов континента.
Как пишет Mirror, эксперты по семейному отдыху проанализировали более 150 европейских направлений и данные синоптиков за прошлые годы, и определили лучшее место для солнечных семейных каникул. Им стал город Даламан в Турции. Он набрал больше всего баллов среди всех исследуемых городов и курортов благодаря средней температуре 27°C, легкому бризу и минимальному количеству осадков в пиковые месяцы.
Добраться туда можно прямыми авиарейсами в местный аэропорт. При этом, если бронировать билеты заранее, то путешествие в обе стороны обойдется достаточно бюджетно.
В окрестностях курортного города есть множество мест для отдыха и экскурсий. Начать можно с невероятно красивого побережья, в частности с бухты Сарсала – это уютный залив в форме подковы, окруженный сосновыми лесами и заполненный бирюзовыми водами Средиземного моря. Далее вас ждет пляж Изтузу, который ласково называют "Пляжем черепах". Здесь живут и выводят потомство редкие длинноголовые черепахи. А детей и взрослых на пляже ждут мягкий песок и мелководье, идеальное для безопасного купания.
Когда вам надоест просто нежиться на солнце, можно отправиться на лодочную прогулку по реке Дальян, чтобы увидеть древние ликийские гробницы, высеченные прямо в скалах, а после этого – окунуться в легендарные местные термальные грязевые ванны. Для любителей адреналина есть полеты на парапланах с горы Бабадаг, а ценителям природы понравится морская прогулка в Долину бабочек, которая славится своими водопадами и сотнями видов этих насекомых.
В самом городе можно найти как традиционную турецкую, так и международную кухню на любой вкус, особенно выделяются свежие морепродукты и деликатесы на местных рынках. Кроме того, Даламан является идеальной стартовой точкой для путешествий по окрестностям. Например, до 12 островов Геджек, где можно увидеть как популярные прозрачные бухты, так и дикие, нетронутые острова вроде Хамам Кою и Терсане.
Рядом с Даламаном, в соседнем городке Дальян, расположены впечатляющие античные руины, в частности древний город Каунос, основанный еще в IX веке до нашей эры. Во время речной экскурсии на лодке там можно осмотреть амфитеатр I века до н.э., римские термы и византийскую базилику.
Варианты жилья в Даламане найдутся на любой кошелек: от пляжных курортов "все включено" с детскими клубами и аквапарками до уютных бутик-отелей и апартаментов с собственной кухней.
Для идеального отпуска эксперты советуют планировать поездку на май или июнь. В мае Даламан встретит вас солнцем и приятным теплом от 24°C до 27°C, прохладными вечерами и лишь несколькими днями с мелким дождем. В июне же средняя температура поднимается до 29–30°C, дожди становятся огромной редкостью, а вечера остаются очень теплыми – не ниже 23°C.
