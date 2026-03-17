Назван лучший город мира: это не в Европе или Америке

Международное издание Time Out обнародовало ежегодный рейтинг лучших городов мира для жизни и путешествий в 2026 году. Исследование базируется на масштабном опросе жителей разных мегаполисов, которые оценивали комфорт жизни, культурную сцену, кухню и атмосферу своих городов.

По результатам опроса, первое место неожиданно досталось городу, который расположен далеко от Европы или Северной Америки.

В подготовке рейтинга приняли участие более 24 тысяч жителей городов из разных уголков планеты. Они делились собственными впечатлениями о ночной жизни, гастрономии, доступности развлечений и общем уровне удовлетворенности жизнью. Кроме того, итоговый список формировался при участии более чем сотни экспертов издания.

Лучший город мира

Лидером рейтинга стал австралийский город Мельбурн, который опередил ряд известных туристических центров. В пятерку лучших также вошли Шанхай, Эдинбург, Лондон и Нью-Йорк.

Мельбурн давно имеет репутацию одного из самых интересных городов Австралии. Его часто называют спортивной столицей страны, ведь именно здесь проводят такие масштабные события, как Australian Open и Australian Grand Prix. Кроме того, город регулярно принимает финальные матчи австралийской футбольной лиги и другие крупные спортивные мероприятия.

Что интересного в Мельбурне

По словам экспертов, одним из главных преимуществ Мельбурна является его разнообразная культурная жизнь. Город известен независимыми кинотеатрами, арт-галереями, барами на крышах зданий и магазинами виниловых пластинок. Многие районы украшают яркие муралы, а многочисленные парки и сады дополняют городской ландшафт.

Отдельную роль играет и гастрономическая сцена. Большинство местных жителей высоко оценивают многообразие ресторанов и кухонь мира, которые представлены в городе. Значительная часть заведений сочетает современную кулинарию с локальными традициями.

В течение года в Мельбурне проходит немало культурных событий, среди которых Melbourne Food and Wine Festival и Melbourne International Comedy Festival. Именно активная культурная жизнь, развитая инфраструктура и положительные отзывы жителей помогли городу возглавить рейтинг лучших городов мира в 2026 году.

