Назван лучший город Европы для путешествия с подругами

Лучшим городом Европы для путешествия с подругами второй год подряд признали Порту. В новом рейтинге португальский город получил 7 баллов из 10, опередив Лиссабон и Прагу.

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При составлении рейтинга учитывались удобство города для пеших прогулок, уровень безопасности, выбор ресторанов и ночных заведений, количество спа-центров, а также стоимость проживания. Порту удалось совместить атмосферу, разнообразие развлечений и сравнительно доступные цены, сообщает Travel and Leisure.

Чем привлекает Порту

Порту называют "городом мостов" из-за многочисленных переправ через реку Дору. Город известен портвейном, видами на набережную и исторической архитектурой.

Среди самых известных достопримечательностей – церковь Святого Ильдефонса, мост Луиша I, смотровая площадка Мирадору-да-Витория и книжный магазин Livraria Lello, который считается одним из самых красивых в мире. До основных туристических мест легко добраться пешком.

Аэропорт расположен менее чем в 16 километрах от центра города, поэтому дорога после прилета не занимает много времени.

Порту также подходит для компаний, в которых у участниц разные предпочтения. Утро можно начать с кофе, выпечки и прогулки по старому городу. Днем – отдохнуть у воды или отправиться через реку в Вила-Нова-де-Гая на дегустацию вина. Вечером можно поужинать и продолжить отдых в баре или остаться в отеле, любуясь видами.

Какие города заняли второе и третье места

Второе место в рейтинге занял Лиссабон. Португальская столица больше и оживленнее Порту: там работает более 6200 ресторанов и около 200 пабов и клубов. В то же время отдых в Лиссабоне обходится дороже, а основные достопримечательности расположены на большем расстоянии друг от друга.

Третье место заняла Прага. Город отличается доступной стоимостью проживания: номер в отеле в среднем стоит около 64 долларов за ночь. Прага также получила один из самых высоких показателей безопасности среди первой десятки и опередила Порту и Лиссабон по количеству ночных заведений – в городе насчитывается 565 пабов и клубов.

В то же время и Лиссабон, и Прага менее компактны, поэтому поездка в эти города может потребовать более тщательного планирования.

Лучшие города Европы для путешествия с подругами

Порту, Португалия; Лиссабон, Португалия; Прага, Чехия; Эдинбург, Шотландия; Бордо, Франция; Амстердам, Нидерланды; Афины, Греция; Таллинн, Эстония; Флоренция, Италия; Венеция, Италия.

OBOZ.UA писал о волшебных островах, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

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