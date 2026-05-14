Настоящие находки: 3 красивых маленьких города Европы для отпуска

Планируя путешествие по Европе, мы в первую очередь вспоминаем о знаменитых мегаполисах, таких как Париж, Лондон или Барселона. Но не спешите бронировать билеты, ведь действительно сказочную атмосферу можно почувствовать только в тихих городках, где не так много туристов, а исторический ландшафт сохранился почти в первозданном виде.

Издание Travel off Path убеждает: трудно представить себя героем средневековой сказки, когда вокруг непрерывный гул машин, толпы с селфи-палками и дорогие бистро, которые буквально кричат о том, что это "ловушка для туристов". Настоящая, нетронутая магия скрывается в незаметных маленьких городках, которые люди обычно обходят стороной. И вот тройка бесподобных локаций, которые могут подарить вам поистине незабываемый отпуск.

Теруэль, Испания

Расположенный вдали от суеты Барселоны, Теруэль – это небольшой город высоко в горах Арагона на востоке Испании. Большинство туристов игнорируют этот регион только потому, что он лежит несколько в стороне от привычных маршрутов к морю. А зря, ведь здесь вы найдете не самый красивый маленький город во всей стране.

Старый центр Теруэля известен прежде всего архитектурой в стиле мудехар – уникальным сочетанием готики и исламских элементов. Главное украшение здесь – собор Санта-Мария-де-Медиавилья XII века с его массивной конструкцией и расписным потолком невероятной детализации. Рядом стоит башня Эль-Сальвадор XIV века с выразительным фасадом и узкой винтовой лестницей, ведущей на самый верх.

Кроме визуальной красоты, Теруэль поражает кухней. Вы просто не имеете права обойти Jamón de Teruel – вяленое мясо, насыщенное и чуть менее соленое, чем итальянское прошутто. Его щедро кладут в сэндвичи, которые можно будет приобрести чуть ли не в каждой маленькой пекарне на вашем пути.

Шкофья-Лока, Словения

Словения сама по себе является достаточно спокойным направлением, а ее фотогеничная столица Любляна лишь недавно стала популярной. Но если вы ищете средневекового шарма и уюта, стоит сделать крюк и посетить Шкофья-Локи.

Этот скромный городок у подножия Словенских Альп является едва ли не лучше всего сохранившимся средневековым городом страны. Представьте себе каменные дома вдоль хрустальной альпийской реки, арочные мосты (например, исторический Капуцинский мост), яркие здания с цветочным декором и большой желтый барочный замок, возвышающийся на холме. Это место идеально подходит под описание "сказочной Европы".

По безопасности, то Словения – одно из самых расслабленных направлений. Пока крупные города вроде Парижа или Лондона борются с преступностью, здесь уровень краж или нападений остается чрезвычайно низким.

Мотовун, Хорватия

Этот крошечный хорватский городок притаился на пышном холме в Истрии – на севере страны, в сотнях километров от переполненного Дубровника. Именно сюда стоит ехать, чтобы окунуться в атмосферу старого мира и убежать от толпы.

Город выглядит так, будто он сошел со страниц книги сказок и чудом остался невредимым: мощеные улочки, маленькие площади с церквями или кафе и плотно прижатые друг к другу дома из теплого медового камня. Добавьте к этому старые ставни выцветших синих и зеленых цветов – и вы получите ощущение места, где время остановилось.

Мотовун – это не о беготне по достопримечательностям, а о неспешных прогулках. Однако заглянуть в церковь Святого Стефана и пройтись по средневековым стенам, которые видели так много, все же стоит. С них открывается прекрасный вид на лабиринт крыш, каскадом спускающихся вниз, а также на бескрайние виноградники Истрии вдали.

