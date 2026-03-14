На живописном шотландском острове можно пожить бесплатно: какое условие
В сети появляются вакансии, которые могут изменить жизнь и позволить переехать в настоящий природный рай. Именно такую возможность сейчас предлагают на одном из островов Шотландии.
Работодатель ищет работников и одновременно предлагает жилье. Но есть одно важное условие для тех, кто захочет воспользоваться этим предложением, информирует издание Mirror.
На острове Малл в Шотландии, в городке Тобермори, пекарня Island Bakery ищет двух работников на производство. Вместе с работой предлагается жилье – двухкомнатная квартира.
Пекарня хорошо известна своим печеньем, которое продается в престижных магазинах, в частности в Selfridges и Harvey Nichols. Зарплата составляет примерно 22 000–24 000 фунтов в год (около 25 700–28 000 евро).
Вакансия не требует значительного опыта, поэтому она может подойти людям, которые хотят сменить ритм жизни и переехать из большого города в тихое место.
Основное условие заключается в том, что жилье рассчитано на двух человек, поэтому работодатель отдает предпочтение кандидатам, которые готовы делить квартиру.
Лучшие шансы получить работу имеют те, кто подаст заявку вместе с партнером, другом или знакомым. Таким образом пекарня может сразу найти двух работников и обеспечить жилье для обоих.
График работы
Пекарня предлагает два варианта смен:
- с 14:00 до полуночи с понедельника по четверг,
- с 6:00 до 14:00 с понедельника по пятницу.
И работа, и жилье расположены в городке Тобермори, который часто называют одним из самых цветных мест в мире из-за разноцветных домов вдоль гавани.
Здесь проживает всего около 900 жителей, поэтому жизнь на острове действительно тихая и удаленная от больших городов. Чтобы добраться сюда из Глазго, нужно примерно 2,5 часа ехать до порта Обан, затем 45 минут плыть на пароме до Крейгнюра, а дальше еще около 35 минут ехать на автомобиле.
Остров Малл известен своей природой и разнообразной фауной. Здесь можно увидеть беркутов, орланов-белохвостов, китов минке и гигантских акул. Путеводители также отмечают кинематографические пейзажи острова и великолепные морепродукты, которыми славится регион.
