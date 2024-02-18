На краю Европы: путешествие по атмосферной Португалии

Португалия – настоящая жемчужина на берегу Атлантического океана. Здесь есть красивые мысы, скалы, пляжи, пещеры, архитектурные шедевры и еще много всего. Но сюда приезжает не такое большое количество путешественников. Дело в отдаленности страны. Ее расположение очень выгодно и в то же время плохое. Вот такой парадокс.

Какие города стоит посетить туристам – читайте дальше!

Лиссабон

Этот город еще 300 лет назад считался самым большим в Европе. Но мощное и беспощадное землетрясение его разрушило. Досталось и другим регионам империи. Естественный катаклизм нанес значительный ущерб монархии и на долгое время вычеркнул ее из рейтинга самых богатых государств.

Впоследствии Лиссабон полностью отстроили, но того величия он уже не имел. Даже сейчас заметно, как он отстает от других европейских центров. Но туристы и местные любят его не за что-нибудь, а вопреки.

Рекомендуем сходить к Башне Белен. Ее возвели в честь легендарной экспедиции Васко да Гамы, открывшей европейцам путь в Индию. Также посетите дворец Келуш, замок Святого Георгия и Базилику да Эштрела. Не обходите знаменитые музеи: марионеток, Галуста Гюльбенкяна, морской, городской, костюма и моды.

Не поленитесь съездить в королевскую резиденцию Мафра и парковый комплекс Кинта-да-Регалейра. Эти два здания находятся в окрестностях столицы.

Порту

Далее предлагаем отправиться в город, от которого произошло название страны. Его практически пополам разделяет река Дору, через которую простирается массивный мост. Над переправой работал известный французский архитектор Гюстав Эйфель – отец знаменитой башни. Для начала мы советуем пройтись по набережной и полюбоваться красотой местных пейзажей, а уже затем приступайте к исследованию туристических достопримечательностей.

Обязательно прогуляйтесь по кварталу Рибейра. Здесь расположены остатки оборонительной стены, возведенной еще древними римлянами. Район очень колоритный и разноцветный. Он отражает характер города и его жителей.

Сходите на главную площадь, посетите музей Романтики, Биржевой дворец, Кафедральный собор, дом музыки и Serralves Foundation – выставочный зал, где представлены шедевры современного искусства. И не забудьте прокатиться местным трамвайчиком 22&18. Его путь пролегает по самым красивым локациям Порты.

Санта Сусанна

Этот маленький и совсем нетуристический городок станет открытием для каждого гостя страны. Здесь вы не увидите разноцветных крыш или стен, ведь все постройки окрашены в белый. Двери, оконные рамы и другие элементы могут иметь только синий, желтый или зеленый цвет. Местные власти строго следят, чтобы никто из здешних не нарушал правила. Но жители, похоже, и не против таких норм.

Виларинью де Негроеш

Именно в этот край направляется на зимовку большинство известных нам птиц. Здесь нередко можно встретить ласточек, жаворонков или даже аистов. С декабря по февраль здесь тоже не очень тепло: столбики термометра держатся на отметках 7-8 градусов выше нуля. Однако для пернатых это очень комфортная температура.

Сюда стоит ехать, чтобы хорошенько отдохнуть от городской суеты и мрачных многоэтажек, которые дома настойчиво преследуют нас на каждом шагу.

Пиодан

А этот небольшой городок поразит вас своими сланцевыми домиками. Здесь все сделано из этого природного материала. Даже крыши построек изготовлены из ардезии. Село прячется посреди гор, поэтому тихий и спокойный уик-энд вам гарантирован.

Здесь следует просто гулять и наслаждаться чудесами флоры: водопадами, горными реками, долинами и вечно зелеными елками. А еще пройтись по улочкам поселения и полюбоваться самобытной архитектурой.

Откройте для себя самое отдаленное государство Европы. Берите билеты и отправляйтесь в свое лучшее путешествие.

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