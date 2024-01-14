Италия и Испания: какие города и локации стоит посетить зимой

Эти две страны идеально подходят как для летнего, так и для зимнего отдыха. С одной стороны они окружены морями, с другой – горами. Поэтому к ним точно стоит наведаться этой зимой. И не только ярым лыжникам и сноубордистам, но и всем туристам. Ведь в каждом из этих государств есть множество достопримечательностей, которые всегда ожидают путешественников.

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Италия

Как ни крути, но горнолыжный сезон в самом разгаре. Поэтому начнем с популярных мест, где лучше всего оборудованы спусковые трассы. Среди множества курортов туристы выбирают комплекс Валле-д'Аоста, объединяющий несколько баз. Он раскинулся у подножия Доломитовых Альп. Именно здесь понравится любителям экстремального досуга, ведь некоторые склоны начинаются с высоты 4000 метров над уровнем моря.

В период холодов и морозов здесь всегда людно и негде яблоку упасть. С наступлением теплоты поселок, словно вымирает. Да и неудивительно. Ведь большинство населения состоит из гостей. Итальянцы теплолюбивы, поэтому находиться в таких условиях им очень тяжело. Так что у них эта местность отведена только для таких развлечений, а не для постоянной жизни.

Тем, кто не сходит с ума от горнолыжных видов спорта, можно смело отправляться на юг Италии. Конечно, в море в этот период не поплаваешь, но насладиться солнышком вполне реально. В большинстве регионов в зимнее время стоит плюсовая погода, которая варьируется от 5 до 15 градусов тепла.

Мы рекомендуем проложить маршрут не мегаполисами, а небольшими городками. Поезжайте в Випитено. Это очень сказочная провинция, где большинство жителей – коренные немцы. Они смогли сохранить свои традиции, культуру и родной язык. 75% населения разговаривает на немецком. Поселок очень колоритный. Здесь старинные дома одеты в современные металлопластиковые оконные одеяния. Здесь нет многоэтажек, а здания обрамлены горными хребтами.

Гроттаммар – тихая курортная зона, где будет уютно и комфортно. Локация располагается на юге страны, поэтому, направляясь сюда, лучше оставить зимнюю куртку дома. Возьмите с собой легкую осеннюю или весеннюю одежду. При хорошей погоде обязательно сходите на местные пляжи. Они славятся обустроенными набережными, чистой водой и золотистыми песками.

Если хочется побыть одному с природой, отправляйтесь в крошечный городок Мольвено. Он раскинулся на берегу озера Доломити-ди-Брента. Это не просто поселение среди гор, а настоящая заповедная зона. Здесь можно восстановить душевное равновесие, поправить свое ментальное здоровье, перезагрузиться и набраться сил.

Напоследок советуем посетить заброшенное село Чивита-ди-Баньореджо, расположенное в регионе Лацио. В последний раз здесь раздавался человеческий смех 1695 года. В одну ночь произошло ужасное землетрясение, разрушившее множество зданий и унесшее жизни тысяч жителей. Оползни были настолько сильными, что отрезали местность от всего мира. Поэтому всем, кому удалось выжить, пришлось покинуть родные дома и осесть ниже.

Испания

Страну палящего солнца идеально посещать именно зимой. Во-первых, в большинстве регионов стоит засушливая и комфортная погода. В некоторых городах столбики термометра достигают 19 градусов тепла. Такими показателями может похвастаться Мадрид или Барселона.

Во-вторых, здесь есть горы и, соответственно, горнолыжные курорты, которые, кстати, ничем не хуже швейцарских или австрийских. На территории государства работает более 30-ти комплексов. Туристы больше всего любят Sierra Nevada, Baqueira Beret, Masella, La Molina, Formigal.

Также советуем поехать в неприметные локации. Посетите Бильбао – промышленный центр государства. Сейчас он только начинает развиваться в туристическом направлении, но уже имеет множество достопримечательностей, в которые стоит попасть путешественникам. Здесь можно сходить в Музей изящных искусств, который условно поделен на три секции. В нем представлены труды выдающихся классиков и современных художников. Обязательно пройдитесь к старому кварталу Каско-Вьехо. Именно отсюда еще в XV веке начало разрастаться это испанское поселение. Также зайдите в культурный центр Алендига.

Любителям старинных архитектурных шедевров рекомендуем отправиться в Толедо. Этот город пропитан тремя культурами: еврейской, христианской и мусульманской. Здесь сохранилось множество исторических сокровищ: собор Primada Santa Maria de Toledo, цитадель Алькасар, мост Алькантара, пещеры Геркулеса и т.д.

Этой зимой не стоит обходить и Валенсию. Здесь царит благоприятный климат. Когда пляжи недоступны для загара, нужно изучать его окрестности. Здесь есть множество музеев и разных культурных заведений. Самый известный из них – океанографический комплекс, в котором собрана почти вся флора и фауна земного шара.

Италия и Испания – это две замечательные страны, где стоит побывать не только в жаркую пору, но и в прохладный период. Зимой здесь царит по-особому прекрасная атмосфера.

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