На Филиппинах есть остров, которым будет управлять ИИ: тысячи людей хотят туда переехать

На Филиппинах готовят необычный эксперимент – отдаленным островом должен управлять искусственный интеллект, а правительство будет состоять из роботов, созданных по образу известных исторических фигур. Речь идет о небольшом острове Сенсей в составе Палавана, который в 2025 году приобрел британский технологический предприниматель Дэн Томсон.

Он хочет превратить эту территорию в микронацию, где решения будет принимать совет из 17 ИИ-моделей. Несмотря на то, что проект пока является лишь экспериментом и не имеет международного признания, интерес к нему уже проявили тысячи людей. Основатель объясняет это тем, что многие все меньше доверяют традиционным правительствам, информирует Daily Mail.

Остров, которым будет управлять искусственный интеллект

Палаван простирается вдоль западной части Филиппин и состоит из более 1700 тропических островов. Этот регион известен бирюзовыми лагунами, густыми тропическими лесами и пляжами с белым песком.

Среди этих островов есть Сенсей – небольшой участок площадью 3,6 километра. В 2025 году его приобрел основатель технологической компании Дэн Томсон, который управляет ИИ-чатботом с таким же названием. Его главная цель – создать на острове микронацию, где управлением будет заниматься совет из 17 роботов на основе искусственного интеллекта.

Британский предприниматель считает, что такая "элита" сможет принимать взвешенные решения, ведь ИИ-модели созданы по образу исторических фигур, известных мудростью, лидерством, талантом и миротворческими навыками.

Кто войдет в ИИ-правительство

В цифровой кабинет должны войти ИИ-версии Уинстона Черчилля, Элеоноры Рузвельт, Марка Аврелия, Нельсона Манделы, Леонардо да Винчи, Сунь-цзы и Ганди.

По замыслу авторов проекта, эти модели будут учиться на реальных текстах, речах, учениях и философских взглядах своих исторических прототипов. Они должны обсуждать предложения, спорить с позиции своих "персон" и голосовать, стоит ли включать определенные решения в конституцию острова.

Томсон надеется, что такой подход позволит создать политику, основанную на данных, правах человека и проверке решений на справедливость. По его словам, компьютеризированный остров должен показать, что может произойти без лоббистов, личной выгоды и политических мотиваций – только с объективными решениями, основанными на исторических характерах этих фигур.

Почему эксперимент вызывает опасения

Несмотря на амбициозность замысла, критики предостерегают: все может пойти не по плану, если искусственный интеллект начнет развиваться непредсказуемо. О рисках говорит и сам Томсон.

Сейчас ИИ не может самостоятельно воплощать свои решения в реальном мире. Для этого нужны люди, которые вручную выполняют принятые советом решения. Однако в долгосрочной перспективе планируется подключить ИИ-совет к независимым банковским картам и криптокошелькам.

Экономика острова должна работать на двух токенах: Wisdom-Credits – для общественных услуг, а также SNSY Token – для глобальной торговли. Однако передача программному обеспечению права нанимать людей и оплачивать работу без человеческого одобрения может создать серьезные риски. Ошибки в такой системе могут быть не только дорогими, но и опасными.

В интервью CNN Travel Дэн Томсон в шутку признал, что плохим сценарием было бы, если бы ИИ начал "покупать оружие и атаковать соседние острова". В то же время он добавил, что считает такое развитие событий крайне маловероятным.

Люди все же будут иметь рычаг контроля

Чтобы предотвратить потенциально вредные решения цифрового совета, на острове должна действовать Human Override Assembly – человеческая ассамблея отмены решений. В нее будут входить девять избранных жителей.

Именно эта структура должна вмешиваться, если ИИ-правительство примет решение, которое может навредить людям или острову. Пока проект остается экспериментальным и не имеет международного статуса. Однако он уже начал принимать заявки от желающих стать резидентами.

Сейчас на Сенсее постоянно находится только один человек – смотритель территории, которого советник по коммуникациям проекта Эмили Кио назвала "парнем по имени Майк".

В то же время Дэн Томсон, который утверждает, что имеет право аренды и развития острова, планирует построить там до 30 вилл. Его замысел – превратить изолированное место в популярную остановку для туристов, которые ежегодно посещают Палаван.

По словам Томсона, остров достаточно большой, хотя и не безграничный. Он предполагает, что большинство людей будет приезжать туда как посетители, хотя со временем могут появиться и постоянные жители. Основной поток, по его мнению, будет поступать с соседних островов вокруг Корона.

Более 12 тысяч человек уже зарегистрировали интерес к получению е-резидентства на острове. По словам основателя, он не ожидал такого количества заявок.

Томсон считает, что интерес частично объясняется разочарованием людей в собственных правительствах. Е-резидентство – это цифровая идентичность, которая позволяет людям, физически не живущим в определенной стране или территории, безопасно пользоваться ее электронными услугами.

Что планируют сделать на острове

Физическое развертывание проекта на самом острове должно происходить постепенно в течение ближайших лет. Первым этапом станет запуск Observer Visas – "виз наблюдателей", которые позволят цифровым сторонникам лично следить за развитием острова.

Позже в 2026 году Томсон надеется развернуть на месте устойчивые микросети на возобновляемой энергии и открыть исследовательские лаборатории с открытым кодом.

В 2027 году, согласно информации на сайте Сэнсэя, должна стартовать полная программа цифрового е-резидентства. Также планируют перейти на 100% возобновляемой энергии и начать исследовательские резиденции для людей, которые физически поселятся на острове.

